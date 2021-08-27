中金公司公布2021年中期业绩

净利润同比增长64.1%至人民币50.1亿元

财务及业务摘要

2021年度上半年，中金公司

实现营业收入人民币144.6亿元，同比增长37.8%；

实现净利润 ( 注 1) 人民币50.1亿元，同比增长64.1%；

人民币50.1亿元，同比增长64.1%； 加权平均净资产收益率（ROE）为7.0%。

截至2021年6月30日，中金公司

总资产为人民币6,180.8亿元，较2020年末增长18.5%；

净资产(注1)为人民币788.0亿元，较2020年末增长10.0%。

北京2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”或“公司”，3908.HK /601995.SH）今日公布截至2021年6月30日止的年中业绩。中金公司上半年合计实现营业收入人民币144.6亿元，较去年同期增长37.8%；实现归母净利润(注1)人民币50.1亿元，同比增长64.1%；加权平均净资产收益率（ROE）为7.0%。公司整体规模持续增长，截至2021年6月30日，公司总资产为人民币6,180.8亿元，较2020年末增长18.5%；净资产(注1)为人民币788.0亿元，较2020年末增长10.0%。

2021年上半年，国内经济持续复苏，资本市场蓬勃发展。中金公司积极发挥专业优势，多渠道服务实体经济，全面响应“双碳”战略方针，贯彻绿色金融发展，积极把握证券行业的战略发展机遇期，稳步推进“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略落地，各项业务继续保持良好的发展势头。

业务持续高质量发展 综合服务能力全面提升

投行业务增量和增速齐头并进。2021年上半年，投行业务共完成563个项目，同比增长48%；项目规模逾8,000亿，同比近翻番。中金公司境内外股本业务保持领先，截至2021年6月30日，作为保荐人完成A股IPO项目7单，保荐金额人民币131.11亿元；境外股本业务亮眼，作为账簿管理人完成港股IPO项目15单，主承销规模达19.66亿美元，是去年同期的4倍；再融资业务继续发力，其中A股完成14单，主承销规模达人民币350.78亿元，市场排名第二。在债券和结构化融资业务方面，中金公司可转债承销规模及基础设施公募REITs发行规模、做市、战略投资及研究覆盖等领域均列行业第一；境外债券业务保持领先地位并取得新突破，中资企业境外债券承销规模及可转债承销规模均排名行业第一。同时，公司并购业务持续发展并保持市场领先地位，在中国并购市场总排名第一，市场份额约为17.9%。

股票业务积极落实国家战略，加快转型升级步伐，在客户资源、产品服务上持续发力，着力提升一体化综合金融服务能力。2021年上半年，股票业务各产品线齐头并进，收入同比大幅增长，境内外、场内外收入结构保持均衡。公司也不断夯实机构客群基础，在长线基金、保险、对冲基金等领域的客户覆盖率保持较高水平，交易份额创历史新高，公募投研排名不断提升。同时，股票业务持续开拓创新，产品规模稳步攀升。公司继续保持跨境业务领先优势，QFII业务连续18年排名市场领先，沪深股通市场份额继续保持高位，再次荣获港交所沪深港通最活跃经纪商大奖。

固定收益业务以服务客户为中心，做大做强市场规模。公司不断加强产品创新，实现诸多创新业务落地，继续打造为客户提供固定收益产品做市、融资、跨境等一揽子服务和支持平台。交易业务在波动的市场环境中，继续展现良好的交易和风控能力，稳健把握市场机会。公司持续加强固定收益业务的基础设施，推进业务和科技的融合，大力推动数字化转型。下半年，公司将继续推进固定收益业务的战略转型，继续提升综合客户服务能力，打造跨国界、跨市场、跨平台的一流固收产品做市平台。

资产管理业务不断丰富产品布局，客户综合服务能力持续加强。公司以打造全球领先的全能资产管理机构为发展目标，大力研发创新策略、强化投研能力建设、加强客户覆盖、推动数字化转型、加强风控并提升管理效能。截至2021年6月30日，公司资产管理部业务规模为人民币9,393.97亿元，较2020年末增加83.1%，管理产品数量660只，多为主动管理产品。中金基金继续投入投研团队建设，坚持稳扎稳打，努力提升长期业绩。中金基金管理资产规模为人民币692.26亿元，其中公募基金规模增长至人民币680.27亿元，较上年末增长26.0%。

私募股权业务实现长期稳定发展，市场地位持续提升，深耕战略性新兴产业，紧扣国家“双碳”目标。中金资本在管基金类型主要包括境内企业股权投资基金、母基金、美元基金、地产基金、基础设施基金等，投资行业覆盖高新技术、高端制造、大健康、大消费等。中金资本与产业集团强强联合，设立高端制造领域产业基金；积极拓展一级半市场投资新产品；加速母基金产品募集。中金资本加速区域布局，全方位服务各地区科技创新与招商引资。通过卓越的投资管理和有效的风险管控，截至2021年6月30日，中金资本多种方式在管的资产规模达到人民币约3,032.15亿元。下半年，中金资本将深耕战略性新兴产业的投资，并紧扣国家“双碳”目标，加速落地碳中和基金。

财富管理业务转型稳步推进，业务增长势头良好。在产品配置业务方面，公司通过专业研究能力输出高质量投资分析，并为客户筛选优质产品入池。截至2021年6月30日，产品保有量突破2,000亿，同比增长91%。此外，公司继续打磨产品创新能力，首创多只资产配置型产品，截至2021年6月30日，公司财富管理买方收费资产(注2)规模达人民币500亿元。在交易业务方面，市场份额进一步提升至2.33%。同时，公司做大国际业务规模，海外收入同比实现高速增长。公司客群分层经营策略持续优化，私人财富管理业务规模高速增长，大众富裕客群业务稳定发展。

中金研究关注全球市场 致力服务公共政策

中金研究的产品及投资分析涵盖宏观经济、市场策略、固定收益、金融工程、资产配置、大宗商品及行业。截至2021年6月30日，公司的研究团队由逾240名经验丰富的专业人士组成，覆盖40多个行业及在中国内地、香港特区、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎证券交易所上市的1200余家公司。中金研究院自2020年成立以来，基于中金研究的积累，秉承严谨扎实前瞻的作风，旨在打造中国新型高端智库，服务和支持国家战略，已成功举办碳中和、绿色金融等主题论坛并发布重磅报告，支持公共政策研究决策，搭建国内外交流平台，积极开展对外合作，全方位打造公共政策研究品牌及社会影响力，因其独立、客观、深入的研究获得市场的广泛肯定和好评。

展望未来

未来，面对证券行业大发展的战略机遇，中金公司将始终秉承“以国为怀”的初心，将自身发展小局融入国家发展大局，在服务国家战略中实现自身发展；始终坚持以客户为中心，围绕客户需求，深耕综合金融服务能力。中金公司将立足加快提升综合竞争实力，投资未来，在数字化、区域化、国际化等方面持续加大投入，为企业提供长期稳定的金融支持，凝心聚力服务实体经济，服务居民资产保值增值，书写高质量发展新篇章。

注1：净资产为归属于本公司股东的权益总额；净利润为归属于本公司股东的净利润

注2：包括中国50、微50、基金投顾、各类主题FOF等基于买方投顾服务收费的解决方案

-正文结束-

关于中国国际金融股份有限公司（中金公司）

中国国际金融股份有限公司（中金公司，3908.HK /601995.SH）是中国第一家中外合资投资银行，为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。自1995年成立以来，公司始终秉承“以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信”的经营理念，致力于打造中国的国际一流投资银行，并成为未来金融体系的核心参与者。公司拥有境内外证券类业务经营资质，并已建立覆盖广泛的国际化业务网络。公司总部设在北京，在境内设有多家分、子公司，并在全国28个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有机构，具备境内外及跨境一站式服务能力。公司拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构。

中金公司公布2021年中期业绩 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com