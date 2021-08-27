上海2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月10日晚，新一季《脱口秀大会》正式开播，李诞、杨笠、王建国等知名脱口秀演员及一众新星齐亮相，邀请了来自不同行业、从事不同职业、拥有广泛背景的跨界选手加入，通过跨界选手对日常生活内容的讲述，向观众传递着“还是生活最幽默”的理念。同班人马也将登上每周四晚8点的《脱口秀小会》，畅聊台前幕后。

这一季，“大会”之后的《脱口秀小会》也是戏份满满，不仅内容上爆梗不断，还迎来了“小会”首次的赞助商 — 和府捞面，一家开在书房里的捞面，与笑果文化、腾讯视频展开跨界合作，为彼此品牌注入新的内容。

打造“轻松”“治愈”的生活氛围

《脱口秀小会》是轻松幽默的，与“大会”唇枪舌战的“硝烟”不同，“小会”更多的是选手们畅聊台前幕后的花絮故事，轻松幽默。在时下“自嘲”“吐槽”已然成为年轻人通用语言的大环境下，让观众开心的同时又有所收获。

如果说《脱口秀小会》是通过语音的艺术让人感到轻松、治愈，那和府就是通过场景的营造和美食来抚慰每一位食客。《脱口秀小会》书桌上热腾腾的和府招牌面，抚慰了刚从正赛“厮杀”归来的选手的身心；机场和高铁站一碗热气腾腾的草本汤猪软骨面，都是我们重新出发的治愈。和府捞面就是希望每一位顾客在当今快节奏的生活之中，能够暂时放下手头的工作、任务，丢掉烦躁和不安，能够轻松舒适的吃一碗面，品一碗汤，希望打工人的较劲与执着并不影响他们对高品质生活的追求与向往。

和府捞面打造的书房场景，中国的书房自古以来就是“静与雅致”的代表，茶香墨韵、书里芳华、书架环绕，无论外界多么喧嚣，就是希望在能够在快节奏的都市生活中有一个静心休憩的就餐空间，让生活的节奏变慢一些，让休憩的时光变长一些，让就餐体验更有品质一些。

娱乐文化营销的新尝试

“和府捞面 x 脱口秀小会”是和府娱乐文化营销的又一次新的尝试。

自2013年首店开业以来，引入“书房里捞面”模式，打造浓郁国风的书房场景，提出“慢快餐”的全新理念。凭借精细化定位和运营，这一碗书房里的好味道逐渐深入人心。如今，和府捞面已在北、上、广、深等34座城市开设超过340家门店，成为中式面食连锁餐饮的领导品牌。

作为一家中式面食连锁餐饮品牌，认为传统文化不再单单是“厚重的”“陈旧的”，它同样具有巨大的商业潜力和新的生命力，重要的是我们将如何运用的更好。从VI升级、空间视觉升级，再到主题快闪店、综艺植入……，和府捞面也在通过更加年轻化的视觉语言和方式跟消费者进行沟通，焕发着中国传统文化的活力。

风味人间是目的地

和府依旧在不断探索，围绕“人文餐饮”的中式氛围营造，基于对消费者的洞察，依托产品的延展，不断形成新场景方案，和府捞面至外，还有和府小面小酒、财神小排档、和府火锅和她的面，来更好的满足顾客的不同的场景需求。

和府始终希望通过为消费者提供优质的产品和高体验的服务，维持情感和价值观的联系，将品牌嵌入到消费者的个人身份和个人生活中，创造对中国文化在现代生活情境下的归属感。未来，和府将继续探索中国味道的传承与发扬，和府将有更多的中国味道、更多的故事！

和府捞面跨界合作《脱口秀小会》 探索娱乐文化营销 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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