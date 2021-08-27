北京2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月26日，雷锋网发布2021AI最佳成长榜，金融科技解决方案提供商品钛凭借高效的智能信贷解决方案荣获AI+风险管理类目“最佳数智化赋能奖”，一同荣登AI+风险管理榜单的还有蚂蚁集团、腾讯安全、乐信、同盾科技等企业。

雷锋网「AI 最佳成长榜」至今已连续举办四届，本次榜单经过专家评审团长达一个月的集中评审，从工业、IoT、机器人、智慧城市、芯片、风险管理、云原生、企业服务、智能驾驶、元宇宙等当下最受关注的13大领域共计671家企业中评选出65家在产品能力、技术能力、商用价值以及未来成长潜力方面最具代表性的企业。

作为领先的金融科技解决方案提供商，品钛近年来不断加强AI、大数据等先进技术在实际业务中的应用，为金融机构和商业机构提供零售信贷、企业信贷、财富管理、金融RPA等多种技术解决方案，助力机构客户实现更高效的数字化转型和业务增长。

在信贷领域，品钛充分发挥自身的技术优势和对金融业务的深刻理解，为金融机构提供全面的智能信贷解决方案，助力其加强自身风控能力建设，实现信贷业务尤其是小微信贷业务的线上化、数字化。在风控决策和管理上，品钛运用大数据和机器学习技术，构建反欺诈和信用评估评分模型，并将AI技术贯穿信贷风控全流程，帮助金融机构实现贷前数据化决策、贷中差异化预警、贷后智能化管理，全面满足金融机构信贷业务的精细化风控需求。

以某国有大行为例，品钛依托于自身丰富的小微服务场景经验和大数据、人工智能等技术优势，助力该国有大行完善全流程风控管理体系，给予贷前、贷中、贷后全流程风控策略优化建议、模型定制开发等解决方案，帮助该国有大行深度挖掘行内下沉小微企业客群。该合作项目在风险预警、业务效率、信贷规模等方面均取得了显著成效。

截至目前，品钛服务了包含工商银行、华美银行、澳大利亚国民银行NAB，数字化银行Judo Bank、Banjo Loans、丰田金融等众多国内外金融服务机构，成为金融机构数字化转型强有力的“助推器”。

品钛荣获雷锋网AI+风险管理“最佳数智化赋能奖” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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