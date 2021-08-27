上海2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 赫莲娜夫人曾说：“美，是一种力量。”它不仅仅是对外貌的定义，更是一种内蕰的底气与不断改变超越自我的力量。在追求属于自己的至美人生中，她始终无惧改变，一步步通过智慧与力量缔造了一个无比强大的美容帝国。传承夫人的先锋精神，自创立以来，HR赫莲娜品牌始终坚信“改变·自有力量”——每位女性与生俱来便内蕴力量。8月26日，HR赫莲娜携手天猫共同启动HR赫莲娜2021年天猫超级品牌日，笃信每位女性天生果敢而先锋，拥有与生俱来改变的力量，也鼓舞每一个时代的女性不为自我设限，通过改变书写属于自己的未来。

自2015年3月HR赫莲娜成功入驻天猫平台以来，天猫作为HR赫莲娜重要的合作伙伴，已成为HR赫莲娜品牌与广大爱美女性之间沟通交流的重要平台之一。8月26日，HR赫莲娜品牌至美大使张雨绮及其多年好友资深媒体人冯楚轩空降天猫超品奢宠直播，深入诠释源自于创始人赫莲娜夫人的先锋精神，并以各自不断改变的经历赋能更多女性。未来，HR赫莲娜还将持续携手天猫，坚持“科学为美”理念，探索创新珍稀成分，革新科技与配方，为消费者带来更加极致的产品及购物体验，让每一次改变，为自我积蓄动能。

至美大使张雨绮「敢为人先，不畏改变」

在HR赫莲娜眼中，自信的女性至美，勇敢无畏的女性至美，不因循旧路，敢于突破自我人生边界的女性至美。而张雨绮，以无惧他人目光，勇于主宰自我人生的先锋之姿完美诠释了赫莲娜至美女性。HR赫莲娜品牌至美大使张雨绮及资深媒体人冯楚轩在直播间中分享了赫莲娜夫人至美传奇的人生，及其勇往直前的先锋精神。在两位看来，“赫莲娜夫人不倦创新，无畏改变，打造出非凡卓越的美容产品，完美地诠释了改变的力量。”雨绮在现场分享到：“赫莲娜夫人不惧改变，突破创新的先锋女性精神令我非常钦佩，也鼓舞着我敢于尝试所有事物，去拥抱及接受新的改变。无论是生活还是工作，我都保持勇于改变，不忘初心。”

值得一提的是，直播间中展示了从法国空运的典藏品——由赫莲娜夫人创新研发的全世界第一款面霜VALAZE面霜、夫人收藏的珠宝、项链、香膏戒指等珍品，冯楚轩表示：“从典藏品中就能深刻感受到赫莲娜夫人敏锐专业的美容理念与创新的先锋精神。”赫莲娜夫人与艺术的渊源密不可分，她热爱与艺术家挚友们一起鉴赏最新藏品，她是达利（Dali）笔下的灵感缪斯，也是毕加索（Picasso）眼里的艺术名媛。她从珠宝与艺术画作中汲取美的养分，从色彩艺术中获得奇妙灵感，将其深深融入精巧包装设计与华美质地的研发之中，为自己的美容产品打造一眼难忘的奢华印象。现场所展现的藏品美不胜收，每个人对于美都有着不同的理解，但是美，尤其是现代女性的美，一直都是在自我革新中不断进步，充盈力量。 在珠宝和艺术方面也颇有心得张雨绮表示：“看到这些典藏品就像穿越到了百年之前，了解的同时也是学习的过程。”直播间的最后，张雨绮与冯楚轩一同为大家献上赫莲娜夫人的箴言，“付出行动你就可以变得更美”，以此呼吁当代女性勇敢拥抱并正视改变，成就自己的至美人生。

HR赫莲娜品牌坚信——改变·自有力量。改变并非推翻一切，也不是一味的遗忘或对现实否决。改变，是永恒的另一种表达；改变，也意味着一种更美的延续。HR赫莲娜品牌延续创始人极致先锋女性赫莲娜夫人初心，以敢于破局、重塑规则的勇敢之姿，陪伴每位女性拥抱改变，成就自我，见证每一次改变力量的盛放！

改变 – 自有力量 HR赫莲娜×天猫超级品牌日 盛大开启 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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