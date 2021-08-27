北京、上海和深圳2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香格里拉集团携手新加坡旅游局于2021年8月27日至9月16日在中国大陆七座城市九家酒店推出“美「食」每刻·新加坡”美食节。作为新加坡旅游局主办的第28届新加坡美食节在中国市场推广的重要组成部分，北京国贸大酒店、北京嘉里大酒店、上海浦东香格里拉、上海浦东嘉里大酒店、广州香格里拉、杭州城中香格里拉、成都香格里拉、沈阳香格里拉和西安香格里拉的餐饮团队联袂推出了新加坡系列菜品，结合传统与现代烹饪手法，为客人带来地道的美食文化体验。

世界各地的美食在新加坡和谐共存，造就了它深厚而独特的美食文化。这里既有米其林餐厅打造的珍馐美馔，也有小贩中心充满烟火气的地道风味。而作为传播狮城丰富美食传统的窗口，新加坡旅游局自1994年起连续每年举办新加坡美食节。今年的美食节不仅开展了一系列线上线下体验项目，还与香格里拉集团合作，让美食爱好者足不出户就能感受狮城美食的独特魅力。

香格里拉集团中国区副首席执行官兼运营执行副总裁鲍存旗表示：“香格里拉与新加坡有着很深厚的渊源，50年前我们的第一家酒店就诞生在这里。我们一直深受亚洲文化的影响，用热情的待客之道和丰富的美食创新，让客人们享受最地道的亚洲体验。我们很高兴与新加坡旅游局合作这次特别的美食节，国际旅行虽然还没有完全恢复，但是我希望美食将带给大家同样美好的体验。”

新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长柯淑丹表示：“今年的新加坡美食节不仅着眼于本土，更‘走’出国门，通过联手优秀的业者伙伴将美食节的魅力带到中国消费者身边。这其中，我们很高兴能够和对亚洲美食文化有着独到见解的香格里拉集团合作，共同打造精彩纷呈的飨食体验，展示新加坡多元美食的不同侧面和无限潜力，让中国的朋友们在香格里拉酒店就能于舌尖即刻随心所往，品味狮城。”

美食节期间，香格里拉集团九家酒店分别推出了餐酒搭配晚宴，展现由众多名厨精心烹饪的经典菜品。融入鲜明新加坡元素的自助菜单、定食菜单、零点菜单和酒水菜单也登陆了各酒店指定餐厅和酒吧。

北京国贸大酒店在酒廊推出了深受大众喜爱的辣椒螃蟹、海鲜米线和摩摩喳喳。北京嘉里大酒店一酒香带来了新加坡创意美食美酒套餐，包括将南洋风味与经典日式美食相结合的海南鸡饭寿司，以及用辣椒螃蟹酱入味令口感更加新鲜爽口的碳烤波士顿龙虾等菜品。上海浦东嘉里大酒店扒餐厅推出以传统中式烹饪搭配马来多味香料的娘惹小龙虾赤贝咖喱叻沙面和羊肉沙嗲等多道名菜、名点。广州香格里拉的东南小馆专注于推广将中国和马来的各式佐料巧妙融合的娘惹菜。上海浦东香格里拉、成都香格里拉、西安香格里拉、杭州城中香格里拉和沈阳香格里拉在琳琅满目的环球自助美食中增加了多款新加坡菜品。酒店厨师团队或客座大厨将利用敞开式厨房带领客人踏上惊喜不断的新加坡特色小吃之旅。

此外，新加坡美食，如炒粿条、虾面汤等也加入到了客房送餐和行政酒廊欢乐时光的菜单中。酒店内的零售区域还提供一系列小食产品，方便客人随时将新加坡美味带回家。

更多详情及预订，请联系各酒店进行查询。

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香格里拉集团携手新加坡旅游局 揭幕美「食」每刻新加坡美食节 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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