上海2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月26日，2021麒麟国际广告奖颁奖典礼在上海举办，玫琳凯凭借着“广受女性喜爱的创业平台 — 幸福小店”荣膺“2021麒麟奖”，因着轻松平衡且能为现代女性提供幸福创业多种选择，玫琳凯事业机会的热度不断攀升。



麒麟奖奖杯

2021麒麟国际广告奖是体现品牌影响力的专业奖项，能够衡量社会大众对品牌的反响及喜爱程度。本年度奖项以品牌的社会传播力和社会价值等为评判维度，从600个案例中甄选出30个最具影响力的案例。

不论是小确幸还是大未来，玫琳凯致力于提供女性幸福创业的多种选择，在此次奖项评选中，玫琳凯的“幸福小店”成为案例亮点。在创业的过程中，一人往往需要身兼数职，选品、销售、客服、发货……还有库存的压力。为了让更多女性拥有创业和追求梦想的机会，今年3月，玫琳凯全新“幸福小店”上线，小店以“保姆级”全程支持帮助每一位玫琳凯独立美容顾问建立自己的线上店铺，从店铺形象设计、宣传引流、高科技服务及大数据工具、物流及客服等360度全方位支持帮助女性创立自己的事业。让女性真正实现“零库存、低成本”轻创业，无需增加负担就能增加一份收入。

为女性打造增强创业能力所需要的工具和资源，并消除阻碍她们成功的障碍，一直以来都是玫琳凯的使命所在。玫琳凯·艾施女士在1963年创立这家公司的初衷就是为了给女性提供一个公平、灵活、既能够实现女性创业梦想又能够兼顾家庭的事业机会。在半个多世纪的时间里，这份事业一直葆有着它独特的魅力。每位女性来到玫琳凯的原因都各不相同，玫琳凯则致力让所有女性都能在这里享受一份灵活而自主的事业。为此，玫琳凯始终都是女性开启创业之路的热门选择。

玫琳凯幸福小店 — 广受女性喜爱的创业平台荣膺2021麒麟奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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