第28届新加坡美食节盛大开幕 热忱重构狮城风味

美“食”每刻-新加坡

上海2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月27日，第28届新加坡美食节以“美‘食’每刻·新加坡”为主题盛大启幕。从8月27日至9月12日，本届美食节活动在新加坡横跨三个周末，以别样的“新”式风味美食和一系列精彩纷呈的美食主题活动全面唤醒舌尖上的“新”滋味。作为本届美食节的延申，新加坡旅游局也携手中新业者伙伴，为中国消费者量身打造了在家门口也能参与的新加坡美食节体验，让食客在“新中”美味的灵感碰撞中，重新构想新加坡美食的无限可能。

与以往不同，本届美食节于新加坡首次采用了线上与线下同步开展的形式，并在上一届的基础上将规模扩大了一倍，为全世界的美食爱好者带来超过50个集趣味、互动和高品质于一体的美食体验项目。值得一提的是，本届美食节会更强调“可持续性”的理念。通过厨艺大师班、美食工作坊等项目，倡导消费者在考虑食材和饮食的过程中，做出更健康及可持续性的选择。



第28届新加坡美食节主题海报

美“食”每刻 探味访新

作为新加坡旅游的常青项目，新加坡美食节每年都会在创新和美味上给大家带来不同的惊喜。除了当地的美食景点游览体验、美食工坊等，美食节还积极应对疫情带来的挑战，相应推出了虚拟导览路线、在线直播厨艺大师班等项目，让无论身处何方的饕餮之客都能感受到狮城美食的热忱之心。其中，备受欢迎的美食景点导览体验涵盖了线上虚拟导览和线下实地体验，消费者既可以在当地主持人的带领下，深入探索新加坡当地美食，在小印度和中峇鲁的虚拟美食之旅中大饱眼福，也可以在遵循疫情安全防控的前提下，亲身走进小印度、如切/加东和牛车水开启沉浸式的美食体验。此外，一系列美食工作坊也在当地开办，供消费者体验烘焙娘惹糕点、调制鸡尾酒以及学习美食相关知识等。

在线直播厨艺大师班为观众提供了与世界级大厨互动学习的机会。本届美食节共设有18个大师班，来自米其林餐厅、小贩中心等的厨师们通过巧手创意，将新加坡传统美食与世界各地菜肴相结合，点燃不一样的美食灵感。值得一提的是，中国知名餐饮品牌良木缘（GoodWood）的主厨 Liam Li 和新加坡创意川菜概念西餐品牌Birds of a Feather的主厨 Eugene See 会共同烹饪一道融合四川风味和新加坡元素的叻沙酱水煮鲈鱼，中国消费者也可以前往成都的良木缘品尝这道创意菜。

美“食”每刻 新意悦食

美食节限定礼盒一直以来都是新加坡美食节的吸睛亮点。此次美食节，新加坡旅游局与优秀的业者伙伴一道，精选了一系列风味多样的美食节限定纪念产品，在兼顾传统口味与创意口味的同时，也能满足消费者多元的美食需求。

礼盒内精选产品包含了新加坡当地健康饮食品牌NOMMISH联合传统咖啡供应商品牌金源源（Kim Guan Guan）携手推出的Kopi风味格兰诺拉麦片，老字号糕点品牌老成昌（Old Seng Choong）特别定制的娘惹参峇酱椰浆饭风味曲奇等，更结合中国消费者的口味，加入了以四川麻辣口味为灵感制作的麻辣腐皮（Fupi）零食，每一口滋味都让人流连忘返。



第28届新加坡美食节礼盒

美“食”每刻 “新”中妙味

新加坡旅游局携手来自中新的优秀品牌和业者伙伴，在中国共同打造狮城的“美‘食’每刻”。无论是与美食界伙伴匠心推出创意风味，还是精心策划别开生面的沉浸式线下美食活动，抑或是联袂打造多样的专业烹饪课程，皆为诠释“新”中妙味。

新加坡旅游局 x 香格里拉集团 — 该合作横跨中国七座城市包括北京、上海、成都、杭州、广州、西安和沈阳。位于这些城市的九家香格里拉和嘉里酒店为客人精心打造了餐酒搭配晚宴，推出了专属定制菜单，还将新加坡经典菜品加入到了客房送餐和行政酒廊的菜单中。酒店内的零售区域还提供一系列小食产品，带领客人踏上惊喜不断的新加坡特色美食之旅。

— 该合作横跨中国七座城市包括北京、上海、成都、杭州、广州、西安和沈阳。位于这些城市的九家香格里拉和嘉里酒店为客人精心打造了餐酒搭配晚宴，推出了专属定制菜单，还将新加坡经典菜品加入到了客房送餐和行政酒廊的菜单中。酒店内的零售区域还提供一系列小食产品，带领客人踏上惊喜不断的新加坡特色美食之旅。 新加坡旅游局 x ABC Cooking Studio — 新加坡旅游局携手料理工作室ABC Cooking Studio推出为期两个月覆盖10个城市20家门店的线下体验课程，让更多美食主义者学习制作创新狮城甜点蝶豆花椰米蛋糕和斑斓琉璃花心冻，在动手中感受新加坡作为“花园城市”的多彩魅力。

— 新加坡旅游局携手料理工作室ABC Cooking Studio推出为期两个月覆盖10个城市20家门店的线下体验课程，让更多美食主义者学习制作创新狮城甜点蝶豆花椰米蛋糕和斑斓琉璃花心冻，在动手中感受新加坡作为“花园城市”的多彩魅力。 新加坡旅游局 x 美团 x 靓靓蒸虾 — 新加坡旅游局还携手美团App和大众点评App掀起尝“新”浪潮，通过跨界联合人气小龙虾品牌靓靓蒸虾推出夏日限定“狮城辣虾”，唤起食客对新加坡的美食记忆。

— 新加坡旅游局还携手美团App和大众点评App掀起尝“新”浪潮，通过跨界联合人气小龙虾品牌靓靓蒸虾推出夏日限定“狮城辣虾”，唤起食客对新加坡的美食记忆。 新加坡旅游局 x 里喝茶（LiHO TEA）— 今年7月进入中国市场的新加坡国民茶饮品牌里喝茶（LiHO TEA）同步推出了两款以新加坡斑斓叶为灵感的全新限定茶饮 — 斑斓绿青柠和斑斓绿奶昔，以茶饮为载体传递独一无二的狮城魅力。



新加坡旅游局 x 香格里拉集团 推出结合传统与现代烹饪手法的新加坡系列菜品



新加坡旅游局 x 里喝茶（LiHO TEA） 推出两款新加坡特色全新茶饮 — 斑斓绿青柠和斑斓绿奶昔



新加坡旅游局 x ABC Cooking Studio 推出创新狮城甜点蝶豆花椰米蛋糕和斑斓琉璃花心冻

“面对瞬息万变的后疫情时代，新加坡一直以来都在积极调整策略，以期在安全的范围内有条不紊地推进各项政商活动的展开，”新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长柯淑丹女士说道，“基于此，新加坡旅游局也灵活应变，顺势而为。本届新加坡美食节，我们不仅在扩大规模的基础上充分联动线上线下的资源，推出丰富的体验活动；同时也通过与业者伙伴的创意合作让新加坡美食节在中国‘食’力全开。我们希望可以为中国的消费者打造一个既能在身边就解锁‘新’式风味的美食地图，也能于舌尖重新构想狮城的美味体验。”

第28届新加坡美食节盛大开幕 热忱重构狮城风味 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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