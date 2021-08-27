疫情暴发，出游“咨询”变“退订”，暑期旅游业暗淡收尾机票退订旅行社旅游_手机网易网

疫情暴发，出游“咨询”变“退订”，暑期旅游业暗淡收尾 2021-08-27 20:57:05 央视财经 精彩弹幕，尽在客户端  （央视财经《正点财经》） 暑假本来是 旅游 业传统的黄金时期，从今年7月上半月的订单情况来看，旅游行业将迎来一个暑期大爆发。但7月下旬疫情出现之后，各地纷纷加强管控措施，范围涉及交通、景区、大型会议等，“ 退订 ”“停止接单”一度成了各家 旅行社 的高频词。 ​在深圳一家旅行社营业部，一位负责客户接待的员工告诉记者，暑假一开始咨询报名旅游的人络绎不绝，但到了七月下旬，随着一些地区疫情的暴发，他的业务从咨询出游变成了以退订为主。 深圳携程凤凰路营业部员工刘伟雄： 暑期刚开始，七月份，游客咨询量还是挺多的，中期的时候由于疫情的影响，出省游暂停了，相对会少一些。 7月20日以来，南京机场疫情传播链持续延伸到了多个省份。文旅部紧急发布通知，部署进一步做好文化和旅游行业疫情防控工作，要求不得组团前往中高风险地区旅游，不得开展前往中高风险地区的“ 机票 +酒店”业务。记者走访了深圳不少旅行社，发现自七月底开始，不少旅行社已经停止接单，到了八月份，深圳旅行社所有导游基本处…