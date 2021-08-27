一站式健康管理平台“安盛安美”收获业界认可

上海2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 安盛天平财产保险有限公司（“安盛天平”）在2021亚洲保险大奖角逐中，荣获中国年度数字化保险项目大奖。安盛天平通过一站式数字平台“安盛安美”，为中国客户提供便捷、个性化健康管理服务，该奖项充分认可了品牌在客户服务领域所取得的卓越成就。

一站式线上健康管理平台“安盛健康在线”于2020年11月在中国市场亮相，并在2021年6月经过升级后正式更名为“安盛安美”，帮助用户轻松管理全家人的身心健康。该平台提供药品购买与配送、专属家庭医生和儿童健康专线咨询等一系列极具特色的便捷服务，全方位管理用户身心健康，满足日常管理和专家咨询在内的各类需求。此外，客户还可通过该平台，享受在线理赔、电子保单、一键续保等服务。“安盛安美”的服务范围横跨整个亚太地区，此前已先后在中国香港、日本、菲律宾和印度尼西亚等地区市场成功推出，并计划在不久的将来，覆盖泰国和其他市场。

除该奖项以外，安盛天平还于近期斩获了CFS第十届财经峰会“最具创新力企业奖”以及金创奖“保险行业杰出健康企业奖”两大奖项。

安盛天平首席执行官朱亚明表示：“很荣幸能够获此殊荣，一系列荣誉都代表着各界对安盛天平的认可与信任。安盛天平始终以客户为中心，坚定不移地推动由‘赔付者’到‘陪伴者’的身份转变，向着聚焦价值、以健康险为重点的业务多元模式加速转型。未来，安盛天平将继续坚持稳健、合规经营，切实履行对中国市场的坚定承诺，充分发挥保险的力量，为更多中国家庭的健康保驾护航。”

安盛天平荣获2021亚洲保险大奖“中国年度数字化保险项目大奖” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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