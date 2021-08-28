甘肃恢复跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务-新华网甘肃频道

原标题：甘肃恢复跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务 8月27日，记者从甘肃省文化和旅游厅获悉，即日起我省将恢复省内旅行社和在线旅游企业经营跨省团队旅游业务及“机票＋酒店”旅游业务。但不得组团前往国内中高风险地区所在省（区，市）旅游，不得承接来自中高风险地区所在省（区、市）的旅游团队。 省文旅厅要求，各经营单位全面落实防疫主体责任，按照“谁组织、谁管理、谁负责”的原则，履行企业主体责任，从严做好游客招徕、组织、接待等环节疫情防控工作，行程中一旦发生突发疫情或疑似感染病例时，严格按照当地疫情防控机构要求，及时调整或取消行程、停止旅游活动，并配合有关部门做好人员信息报备、健康监测等工作；开展全员健康监测和岗前防疫培训，严格落实“戴口罩，勤洗手，保距离”要求，导游领队应具备必需的防控知识和处置能力。 各旅游景点推行门票预约制、无接触支付等手段，减少人员聚集，确保游客信息可查询可追踪；严格落实景区重点场所、重点设施防控要求，对容易形成人员聚集的项目和场所，强化局部卫生管理和防控措施，严格落实人流引导和疏导措施，防止人员瞬时聚集；督促辖区内公共文化场馆、演出场所、歌舞娱乐、游戏游艺、旅游景区（含内设…