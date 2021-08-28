跨省团队游及“机票+酒店”重启 如意甘肃逛起来凤凰网甘肃_凤凰网

原标题：我省恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 本报讯（掌上兰州·兰州晨报首席记者 荆雯）8月27日记者从省文旅厅获悉，结合当前国内及我省新冠肺炎疫情防控形势，我省即日起恢复省内旅行社和在线旅游企业经营跨省团队旅游业务及“机票+酒店”旅游业务，但不得组团前往国内中高风险地区所在省（区、市）旅游，不得承接来自中高风险地区所在省（区、市）的旅游团队。与此同时要求游客报名时如实告知与旅游活动相关的个人健康信息，出示健康码、行程信息并在出行前再次核验。 据了解，各经营单位需全面落实防疫主体责任，按照“谁组织、谁管理、谁负责”的原则，履行企业主体责任，从严做好游客招徕、组织、接待等环节疫情防控工作；单位法定代表人或主要负责人为疫情防控工作第一责任人，建立疫情防控全员责任机制，制定新冠肺炎疫情防控应急预案并开展演练；行程中旅行地一旦发生突发疫情或疑似感染病例时，要严格按照当地疫情防控机构要求，及时调整或取消行程、停止旅游活动，并配合有关部门做好人员信息报备、健康监测等工作；要开展全员健康监测和岗前防疫培训，严格落实“戴口罩、勤洗手、保距离”要求，导游领队中应具备必需的防控知识和处置能力。 各旅游…