百事公司携手深圳市营养学会开展科普宣教

– 助力首届“深圳健康活动月”

– 启动百事“营养健康中国行”

深圳2021年8月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在首届“深圳健康活动月”中，百事公司大中华区（以下简称“百事公司”）携手深圳营养学会举办系列科普宣教活动，以专家访谈和网络电视直播的方式，向广大消费者介绍科学饮水和全谷物营养方面的科学知识，助力“健康深圳”和“健康中国”的发展战略。本次活动是2021年百事公司“营养健康中国行”系列活动的首战，指导单位是健康深圳行动推进委员会办公室，主办单位是深圳营养学会。

随着消费者饮食结构和生活方式的变化，尤其是新冠疫情触发人们重新审视膳食习惯，消费者开始更关注产品的功能化和健康化。伴随今年“十四五”的开局，建设和发展“健康中国”的国家战略也进入新的阶段，社会各界均积极参与到健康中国的行动中。

2021年7-9月，在健康深圳行动推进委员会的指导下，深圳市各界以“共建共享，全民健康”为主题，举办多种健康促进活动，构建健康深圳建设的社会氛围。本次由百事公司和深圳市营养学会联合发起的科普宣传活动亦顺势而生，旨在为更多消费者普及健康生活知识，树立良好的生活习惯。

为此，深圳营养学会特别邀请专家围绕“科学饮水”和“全谷物营养”两个专题进行电视直播。28日，来自华中科技大学同济医学院营养与食品卫生学系的孙秀发教授和深圳市标准技术研究院食品药品安全研究所的古志华所长针对“科学饮水”的话题与深圳消费者网络沟通。深圳消费者不仅可以通过“壹深圳”的网路直播进行线上观看和参加交互活动，还可以借助遍布全市的公交、地铁和楼宇的3万多块移动电视终端同步观看，预计两次的电视直播将覆盖约200万人次。

深圳营养学会理事长徐健表示：把科学、营养、健康的生活理念传递给广大的市民，是深圳市营养学会的社会责任，学会很高兴在首届深圳健康活动月期间，能够在健康深圳行动推进委员会办公室指导下，与百事公司联手开展营养宣传活动。深圳市营养学会长期致力于营养科普宣传，全市营养科技工作者开展走进社区、走进家庭、走进企业、走进学校系列活动，采取讲座、咨询、义诊、科普视频、科普文章等线下线上相结合的方式，宣传合理膳食对预防疾病、促进健康的重要作用。通过每年数百场的营养宣传活动，为普及营养知识，保障市民健康做出了积极贡献。

百事公司亚太区首席执行官陈文渊说：“我们很高兴联手健康深圳行动推进委员会办公室和深圳市营养学会，向广大深圳市民推广营养健康的生活理念，为‘健康中国’做出应有的贡献。作为首批进入中国的跨国企业之一，百事公司植根中国市场已经40年，在成功建立食品和饮料业务的同时，不断通过研发和本地创新积极回应消费者日益变化的需求，在产品的功能化，减糖低糖健康化和可持续发展等方面取得了很多进展。”

作为全球食品和饮料行业的领军企业之一，百事公司持续进行产品转型和创新，引领“三减”趋势，同时与政府部门、行业协会积极合作，推动营养产业发展，普及营养健康教育（包括行业标准制定、营养科学研究和营养加餐、营养教育项目）。

百事公司的减糖目标是2025年全球三分之二的饮料产品提供的能量每12盎司小于100卡，目前百事公司48%的饮料产品在26个国家已达到目标。除了减糖之外，百事公司也在不断推出无糖产品，一个比较成功的例子是在2016年百事可乐无糖推出以后，已经在一百多个国家上市并成为非常受欢迎的品类。

在中国，百事公司的品牌也在产品功能化和可持续发展方面做出积极努力。在功能化方面，除了巩固核心产品以外，百事公司最近上市了一款美年达果汁气泡饮；今年5月份最新上市了的0糖0卡的佳得乐清爽维生素电解质饮料；同一个月推出了“微笑趣泡”0糖0卡0脂气泡水；2020年推出了依维世苏打水等等。在可持续包装方面，百事全球设立了2025年的目标，包括：包装设计实现100%可回收，可堆肥化，可生物降解；同时产品包装减少原生塑料的使用， 以及在产品塑料包装中提高再生料使用比例等。

9月中旬，深圳营养学会和百事公司将举行第二次健康宣讲活动，主题为“全谷物营养”，届时业界专家也会以电视直播的形式与深圳市民见面沟通，向广大民众传播健康生活方式，持续推动健康深圳的建设。

关于百事公司

全球每天有200多个国家和地区的10多亿消费者在享用百事公司的产品。2020年百事公司的净收入超过700亿美元，得益于其互补性的食品饮料产品系列，包括菲多利休闲食品、佳得乐运动饮料、百事可乐饮料、桂格麦片食品，纯果乐果汁和SodaStream气泡水。百事公司旗下品牌系列中包含一系列深受消费者喜爱的食品和饮料，其中23个品牌的预估年零售额都在10亿美元以上。

秉承“赢之有道”的理念，百事公司的愿景是成为全球休闲食品和饮料领域的领军者。“赢之有道”反映了我们追求可持续性地赢得市场，并把公司理念融入到我们业务各个方面的决心。获取更多信息，请浏览www.pepsico.com。

关于深圳营养学会

深圳市营养学会成立于1995年（市一级学会），业务主管单位是深圳市科学技术协会，社团登记管理单位为深圳市民政局。深圳市营养学会理事长、副理事长、理事、监事、秘书长、副秘书长均为深圳市疾病预防控制系统、营养科研单位、综合性医疗机构和医学院校营养领域专家，均按照学会章程规定，经全市会员代表大会选举产生。学会下设秘书处、2个专业分会。现有会员300余名。

深圳市营养学会的宗旨是组织和团结全市营养科技工作者，积极促进营养科学技术的发展、普及和推广，积极促进科技人才的成长和提高；反映会员及营养科学技术工作者的意见，维护其合法权益；为提高市民营养科学素质服务，为营养科学技术工作者服务，为促进全市营养科技事业的发展，提高市民健康水平而努力奋斗。

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百事公司携手深圳市营养学会开展科普宣教 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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