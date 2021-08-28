西安2021年8月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为提升顾客消费体验，保障“十四运”圆满举办，壳牌（中国）有限公司（以下称“壳牌”）与延长石油集团（以下称“延长”）今日宣布在陕西省境内实现油卡“互联互通”。即日起，消费者可持延长壳牌加油卡或延长石油加油卡，在壳牌及延长旗下陕西省内的加油站刷卡加油。通过两家全球五百强企业的精诚合作，双方希望为陕西省的顾客以及在全运会期间访问陕西的游客提供最好的油品和最佳的出行服务体验。

壳牌和延长的合作十分成功，自2008年成立延长壳牌合资公司以来，双方已经建立起全方位、高层次、前瞻性的战略合作伙伴关系。延长壳牌合资公司已经在陕西、四川、广东、山西、河南、内蒙古等地运营一千多座油站，拥有一万多名员工，服务一千多万顾客。壳牌和延长的成功合作得到国资委的高度评价，被誉为中西合璧、中西方先进管理理念有机融合的典范，“延长壳牌”也已经成为当地的顾客首选品牌和最佳雇主。

壳牌中国集团主席黄志昌表示：“延长石油和延长壳牌油卡互联互通的启动，助力第十四届全运会圆满举办，充分体现了壳牌与长期战略合作伙伴延长集团‘以客户为中心’的理念,。壳牌一直致力于提供更多、更清洁的能源解决方案以赋能进步。我们也期待与延长集团继续拓展合作范围，探索创新合作方式，为客户提供他们所想所需的产品和服务，为陕西省和中国的美好、低碳出行未来做出积极贡献。”



壳牌中国集团主席黄志昌点亮启动仪式

“得益于与延长集团等本地战略合作伙伴的紧密合作，壳牌在中国拥有国际能源公司中最广泛和最受顾客喜爱的加油站零售网络。值此十四运举办之际，本次油卡的互联互通，标志着壳牌中国集团和延长集团长久以来所保持的‘互信、互鉴、互惠’的战略合作伙伴关系，得到了进一步升华和发展。”壳牌中国零售业务总裁伍锡锋表示，“在十四五期间，我们将进一步和延长集团扩大合作领域和范围，做大做强加油、充电、加气、注氢、便利店等业务，为我们的客户安全高效地提供更清洁、更多元的产品和出行解决方案。”



壳牌中国零售业务总裁伍锡锋云端致辞

壳牌联手延长石油实现陕西省内油卡互联互通 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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