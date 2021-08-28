携程“借去花”被指强行导流：提前还款必须下载携程金融APP_凤凰网

借钱的时候很顺畅，提前还款时却遇到了阻碍。 日前，王强（化名）准备提前还了他在携程借的几万块钱。当他操作还款时系统却提示他：想要提前还款，必须下载一个叫“携程金融”的APP。 而且系统显示，他没有第二个选择。 多位受访的律师都认为，携程已涉嫌“强制捆绑交易”和侵犯了消费者权益。而截至发稿前，携程方面未予以回应。 借款容易，提前还款难 居住在北京的王强最近遇到了一件不顺心的事情，他在携程APP平台借出来钱之后，居然无法从原来的借款途径完成提前还款操作。 王强是携程的钻石用户。此前，因为临时需要，他多次通过携程借去花临时借款，而在此之前，都是随借随还，一切都很通畅。 8月18日，王强在携程APP上又借了两笔共计23000元的借款，最后的还款日期是9月12日。 8月25日，王强想提前还款时却被系统告知：必须下载携程金融APP，才能还款。且没有第二个选项。 “我选择提前还款的选项后，携程APP的页面就弹出了一个提示框，写着：提前还款请前往携程金融，使用携程金融APP，专业服务，人性化更贴心，智能系统保驾护航，安全无忧。然后下面就是去携程金融APP还款的选项键。” 值得注意的是，针对携程提前还…