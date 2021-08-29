怎样才能行稳致远游船长江三峡长江港口旅游_手机网易网

怎样才能行稳致远 2021-08-29 04:04:23 经济日报 乘船而行，观 长江三峡 的壮美、桂林漓江的秀丽……内河游正在脱胎换骨，也成为沿岸省份 旅游 发展的新动能。 长江 航线的世纪游轮官宣：从9月11日开始复航。 虽然疫情的反复让内河游市场多次“搁浅”，今年8月蓄势待发的复苏也一度被按下了“暂停键”，但可喜的是，很多内河游的企业并没有荒废时光，而是苦练内功，在 游船 的升级改造、旅游路线的丰富拓展、细分市场的深入挖掘、船上活动的创新设计等方面，下了真功夫。这些都将有助于内河游告别以往中低端的老模样，焕发出新魅力，赢得更大的市场空间。 不过，内河游要想行稳致远，还需在三个方面精益求精。 首当其冲的是做好疫情防控。在疫情常态化的今天，内河游必须建立起完善的“游船免疫屏障”，切实保障游客健康。在相对封闭的船舱空间内，要按照严格的防疫规范，进行防疫隔离、空调通风、舱室设置等多方面的改造，这来不得一丝马虎。 其次，提升品质已经成为内河游的发展方向，但是品质不等于过度豪华，还应立足国情，兼顾大众消费。与报价动辄几万元的境外邮轮游不同，内河游的主力消费者一直是中老年游客。近年来，为拓展市…