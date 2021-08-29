让数据“说话”的幕后专家张汇法制网

□ 法治日报全媒体记者 罗莎莎 □ 通讯员 箫剑 赵珊珊 “张汇！张汇！醒醒！你怎么了！快叫救护车！”8月8日21点4分，江苏省盐城市公安局疫情防控专班办公室门外传来阵阵急促喊声。当晚，该局民警、数据研判专家张汇，由于连续加班20天，过度劳累晕倒在疫情防控工作岗位上。 经及时送医救治，当天23点25分，张汇苏醒过来，而醒来的第一件事就是立刻请求归队。被上级领导拒绝后，他又通过手机向同事交代特殊防疫数据研判要点。 “疫情防控是一场没有硝烟的战争，更是一场守初心担使命的重大考验。”7月20日以来，作为盐城市疫情防控专班数据研判工作的“领头羊”，张汇主要负责研判中高风险地区来盐人员线索数据，为全市疫情防控守好第一道“看不见的城门”。 连续20天，张汇每天只睡两三个小时，带领研判小组的战友们天天守在一线，日夜忙碌。饿了来一桶方便面，累了喝一罐功能饮料，困了行军床上眯一会儿……通宵达旦、分秒必争，他和同事们用一组组快速、高效、准确的疫情数据，编织起一张牢固的“空中防疫网”。 张汇（左）与同事交流。盐城市公安局供图 今年42岁的张汇，面容清癯、头发花白。2002年盐城工学院毕业后，通过公开招考进入…