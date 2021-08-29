首届智能脊柱外科与手术机器人技术云峰会成功举办

MAZOR X脊柱外科智能导航机器人在中国成功上市

上海2021年8月29日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月29日，首届智能脊柱外科与手术机器人技术峰会于线上成功举办。本次峰会，汇聚了全国骨科临床大咖、产业代表等各界嘉宾，聚焦骨科医疗智能化精准化发展前沿，探讨脊柱外科创新生态未来，定义骨科机器人新标杆。

南京大学医学院附属鼓楼医院骨科主任医师邱勇教授、陆军军医大学附属第二医院骨科主任周跃教授、上海交通大学医学院附属同仁医院骨科主任叶晓健教授、上海交通大学医疗机器人研究院陈卫东教授、美敦力副总裁、中国骨科与神外集团总经理于婧女士等受邀出席此次峰会，并围绕当前骨科行业痛点，脊柱手术精细化微创化的发展趋势、脊柱外科领域前沿科技与智能疗法在临床服务中的具体应用、以及医疗机器人未来的发展动态等话题进行深入探析，不仅为脊柱外科行业发展提供了新思路，更为产业生态注入了创新活力。同时，本次峰会还见证了革新性脊柱外科智能导航机器人MAZOR X在中国的成功上市。

以精准化智能化微创化，填补亟待满足的医疗需求

老龄化与骨科类疾病发病发生率呈正相关，且随着年龄增长，人体发生骨折、脊柱侧弯、脊椎病、关节炎、关节肿瘤等骨科疾病的概率大幅上升，中老年患者数量也在日益增多，其中每年近100万患者需要进行骨科治疗[1]，或进行骨科耗材植入。据2019年《柳叶刀》发布的中国疾病负担报告，过去27年内脊柱类疾病带给患者的负担持续加重。

作为人体第二条生命线，脊柱肩负人体躯干的中轴骨骼、神经传导的枢纽职责，包绕着复杂的神经和血管，其临床手术高复杂性与风险性对手术前中后影像印证、手术设备、术者经验与操作技术等提出了更高的要求。南京大学医学院附属鼓楼医院骨科邱勇教授表示，“传统的脊柱外科手术过于依赖医生的临床经验和术中扫描影像，面临着创伤大和术后恢复慢等诸多痛点。以往的‘徒手操作’也存在较多‘盲区’，不仅埋下脊柱手术的潜在风险，从长远来看，临床治疗效果和医生人才培养更会因此大大受限。”

然而，近年来人民生活水平提高，居民可支配收入和医疗健康相关支出的稳定增长促使患者对高质量医疗需求不断递增，传统的开放式手术治疗已无法满足骨科患者个体化治疗以及术后更好生活质量的需求。随着医疗科技的进步与推动，脊柱外科手术的进一步可视化、精准化以及微创化的创新解决方案，是实现高质量医疗服务、满足患者需求的发展趋势。陆军军医大学附属第二医院骨科主任周跃教授指出，“与传统治疗手段相比，微创治疗能够明显缩小手术创伤，缩短恢复时间，降低综合医疗费用。并且随着微创技术的发展，大多数脊柱手术都可以通过微创技术进行精细治疗，并得到不亚于传统手术的治疗效果。”

但事实上，在国内大多需内固定治疗的脊柱退行性病变患者中，仅有极少部分真正实现微创化。此外，受限于患者自身、各地医疗条件等因素，对于脊柱侧弯与骨肿瘤等高难度手术，国内仅有少数医院有能力开展。

以革新性骨科智能手术机器人上市，助推骨科医疗价值新跃升

“十四五”期间，智能制造和医药创新成为国家两个重要的发展方向，医疗机器人领域兼顾这两个重点领域，将是产业创新的突破点和医疗高质量发展的关键着力点。《中国制造2025》更是将手术机器人列为重点发展领域。有研究报告指出，未来五年，中国手术机器人行业市场规模将以29.8%的年复合增长率持续增长，预计到2030年市场规模将达到4.1亿元[2]。

相比传统手术，凭借科技创新的优势，智能手术机器人将加速骨科医疗多维价值在患者、临床、医院乃至社会各处落地开花。在此次峰会正式上市的革新性脊柱外科智能导航机器人在国外有着18年的临床经验，其最新一代产品于今年4月正式在我国获批。与传统脊柱手术相比，MAZOR X通过AI术前手术计划、机器人术中精准操作、导航手术可视化等技术，辅助脊柱临床医师实现可预见、高精准、全程可视的高效手术目标，不仅提升了手术效率及操作的便捷性，更切实帮助医生突破了传统手术中的视野局限、操作盲区等“徒手操作”束缚，提升手术安全性和精准度。



革新性脊柱外科智能导航机器人MAZOR X在中国成功上市

除此之外，在公立医院提质增效的大背景下，MAZOR X辅助的手术可帮助患者减少47.8%术中出血，不仅提高了术后的康复效率，更能缩短超过57.2%的住院时间[3]，有效地提升了病房周转率和医疗服务能力，为医院从单纯的规模扩张向质量效益性转变提供改革动力。此外，邱勇教授还表示，“目前现有的临床技术尚未能解决脊柱外科病人所面临的风险，特别是神经伤害风险。手术机器人可以针对特定患者进行个性化的手术方案设计，从而提高手术效率及安全性，缩短医生学习曲线，让更多年轻医生有机会实际参与到较高难度的手术工作中。这也进一步强化扩展了专业的医资力量，为骨科领域输送更多人才，提高骨科整体医疗服务水平。”

以智能一体化引擎，驱动中国骨科智能诊疗水平迈向新高度

在医疗领域，作为人工智能技术应用的重要硬件平台，手术机器人已成为医疗高质量发展的重要推手。尽管中国骨科已站上了智能化、精细化发展的快车道，但国内个体化医疗需求、医疗体系提质增效目标等现状对骨科创新速度提出了更高要求，智能化升级趋势显现。

作为脊柱外科智能一体化理念的积极倡导者，美敦力拥有强大的脊柱创新疗法与多款智能设备，手术机器人平台可与骨科植入物、影像与导航设备、能量与动力设备进行协同，为临床提供更完整的智能一体化手术解决方案。与此同时，美敦力立足上海和成都创新中心，汇集中外医学优势资源，构建骨科医学规培中心和教育中心等多元学术交流平台，普及智能手术的一体化标准，致力于让复杂手术普通化、普通手术标准化，提升治疗水平和医疗可及性，力图在造福患者的同时推进分级诊疗制度、助力建设健康中国。

“多年来，我们一直深耕中国市场，聚焦中国患者与医生的需求，引入更高质、更高效、更可及的医疗解决方案，同时，加大骨科中心建设投入，助力医疗专业人才教育及培养。”美敦力副总裁，中国骨科与神外集团总经理于婧表示，“未来，美敦力将一如既往地将源于本土需求的洞察转化为动能，深化骨科智能一体化创新战略，联动产学研医生多方力量，协同创新，推动中国骨科行业更智能化、精准化、微创化的发展，切实地造福中国患者。”

[1] 《加速医工融合促进骨科领域供给侧改革》，健康报，2021.6.25，https://mp.weixin.qq.com/s/Gu7ThuE3Heesc3IWbtdr3w [2] 《2020-2024年中国骨科手术机器人行业市场供需现状及发展趋势预测报告》，新思界产业研究中心 [3] J NeurosurgSpine. 2020 Jan: 24; 1-7.

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