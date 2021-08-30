杭州2021年8月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月30日，JS环球生活（01691.HK）发布2021年中期业绩报告。截至2021年6月30日，集团总收入22.4亿美元，同比增长47.8%；净利润2.18亿美元，同比增长104.0%，整体表现强劲。

中期业绩显示，2021年以来，尽管面对供应链紧张、通货膨胀加剧和疫情不确定性的多重压力，JS环球生活的收入依然大幅上涨，这主要得益于北美和亚太市场持续的产品需求，以及JS环球生活在欧洲市场的持续扩张；净利润显著增长，则主要得益于全球团队在保证零售商产品库存的同时积极控制及利用成本。

四方面发力，为业绩增长护航

JS环球生活将成功发展的基础总结为四个方面：对消费者需求的深刻洞察、出色的产品创新和设计能力、由营销优势驱动的高品牌参与度，以及高渗透的全渠道分销模式。从财报中可以了解到，2021年上半年，JS环球生活正是从这四方面进行发力。

近年来，消费趋势已发生明显变化，在线购物频率提高，社交媒体参与到消费过程中，选购对象向高端化、品牌化、高附加值产品转变，对商品外观的要求提高……疫情又进一步影响了人们对小家电品类的需求和购物习惯。

正是基于对消费市场的深刻洞察，JS环球生活在2021年上半年积极落实新品类、新产品开发：利用日常食材制作冰激凌和奶昔等的Ninja CREAMi、Ninja专业冷压榨汁机、Shark空气净化器、九阳不用洗手的破壁机Y521、智能炭钢釜电饭煲F921、蒸汽洗地机T21等在内的新产品陆续面市。

在新消费时代，品牌与消费者的沟通方式，消费者的购买决策过程等都发生改变。JS环球生活抓住线上机会，加大利用新媒体实现对消费者的触达，加强与消费者的沟通互动，扩大品牌和产品的知名度和美誉度。

与此同时，JS环球生活继续专注于国际扩张，通过当地销售团队与主要零售商合作投放产品，并延续线上、线下融合发展的渠道建设思路搭建O2O购物体验闭环。在线上，与亚马逊、天猫等平台紧密合作；在线下，一方面于各市场零售商处获得优越的展示位置，另一方面推进在购物中心的品牌店建设。无论消费者选择何种购物方式，均能购买到JS环球生活的产品。

多措并举，聚焦可持续的长期增长

对比JS环球生活2020年和2021年同期的财务数据，2021年上半年不但收入和净利润同比大幅增长，还通过供应链协同、产品组合优化以及成本管控，维持了较高的利润率，净利率同比提升了2.7个百分点。

2020年以来，JS环球生活逆风而上，现有品类市场占有率不断提高，新品类和国际市场的拓展稳步推进。展望未来，尽管宏观环境仍存在不确定性，但JS环球生活在财报中表示，将始终坚持研发、创新产品和品类，为消费者提供更好的小家电解决方案，从而保持快速增长。

为了驱动可持续的长期增长，JS环球生活将从产品创新、扩展品类和销售网络、最大化协同效应、加强品牌知名度并提升消费者互动、寻求战略合作和收购等几方面入手，巩固公司在全球市场的领先地位。

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JS环球生活发布2021年中期业绩 净利润同比翻倍 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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