守望相助快速理赔 大家财险河南暴雨理赔金额近3000万元

北京2021年8月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 暴雨过后洪水褪去，河南人民勇毅前行重建美好家园。根据官方数据，7月份河南极端降雨导致超过100万公顷的农作物遭到破坏，超过35000间房屋被毁，直接损失超过1337亿元人民币。

保险业是“赔”出来的。在本次灾害中，保险行业作为“社会稳定器”的作用逐渐显现，公开数据显示，截至8月10日，河南保险业共接到理赔报案50.14万件，初步估损114.49亿元，承担赔付占总损失的8.6%。

行业的形象需由行业主体来书写。截至8月26日，大家财险共接到相关报案1011件，估损金额总计约2845.52万元，已结案件达93.47%。

全力以赴守护一线的保险人

河南暴雨期间，一则“保险理赔人员泡在水里工作”的话题冲上了微博热搜。在这场与时间赛跑、与暴雨较量的战役中，保险人冲锋陷阵，迎难而上，守护一线，用一个个平凡但又温暖的举措诠释着保险人的责任与担当。

在这场与天灾的战斗中，一个机构就是一支响应及时的服务纵队，一个反馈及时的信息触手。连日暴雨导致新乡市牧野湖出现湖水倒灌险情，大家财险河南分公司新乡中心支公司多名员工自发参与筑防护堤志愿者活动，获嘉支公司经理孙海滨更是始终冲在筑堤前线，手部受伤仍继续奋战。

洪水无情大家有爱，一方有难八方支援。面对降雨和泄洪造成的群众房屋受灾，大家财险河南分公司及下辖各机构自发组织帮助受困群众，敞开职场大门，搭建暴雨中“临时的家”，并为群众免费提供方便面、牛奶、面包、热水等食物及充电服务。

高效保质做好客户服务及理赔定损是保险人肩负的至高使命。险情时刻，大家财险全体理赔人员24小时待命，及时处理理赔报案，并为所有承保车辆提供免费道路救援服务。为安抚客户并实现快速救助，大家财险共安排救援受灾车辆215台奔赴一线。

在周口淮阳县的一处家具城，有商铺因暴雨致房顶漏水，屋内吊顶掉落并砸坏室内沙发茶几等家具。大家财险理赔人员接到报案后，第一时间联系客户告知理赔简化流程，并迅速赶赴事故地点。经现场勘定相关损失并协商确认理赔金额后，大家财险及时支付了赔款。

截至8月26日，大家财险共接到相关报案1011件，估损金额总计约2845.52万元，其中大家财险河南分公司受理车险水淹车报案995件，估损金额2400万，已结案件929件，结案率93.37%；非车受理报案16件，估损金额445.52万，16件案件均已查勘，已结案6件，未决的10件正在处理中。

除了重灾区河南，针对夏季湖北、浙江等全国各地的暴雨及台风等极端天气，大家保险也充分发挥全国布局的网点优势，调动旗下保险子公司力量积极应对，发挥保险保障功能，以专业技能和无畏壮举，有力保障了当地人民群众生命和财产安全。

巨灾过后行业的思考

根据官方公布的最新数据，河南共有超过1481万人遭受此次洪涝灾害，造成的直接经济损失逾1337亿元。截至8月10日，河南保险业共接到理赔报案50.14万件，初步估损114.49亿元，已决赔付25.76万件，已决赔款40.14亿元。财产险方面，车险报案与家财险报案占总报案数的96%，人身险公司受理客户因灾报案仅有427起。

外界曾担忧，此次河南暴雨灾情的巨额损失，将给保险企业带来巨大赔付压力。日前，中国人保在2021年半年业绩发布会上回应，财险公司每年都会应对7月到9月三个月内的台风、洪水、内涝等极端天气，此次赔付对公司整体经营未产生大的影响。

此次河南暴雨是大家财险自2019年8月成立以来，遇到的最大规模自然灾害，也是大家财险赔付规模较大的一次。大家财险同样表示，公司在设计产品时已经通过大数据对可能出现的理赔情况作了相应考量，本次赔付对整体经营状况影响不大。

目前保险业整体承担的损失占总损失的8.6%，根据当年汶川地震官方统计的数据，保险业承担的损失占比约为0.2%。从0.2%到8.6%，已是巨大飞跃，更是保险业快速发展的证明。

现实却是，在中国的巨灾赔偿系统中，保险仍扮演着一个薄弱的角色。在比较发达的保险市场，自然灾害之后的保险赔付可以超过经济损失的30%–50%。因此提高社会的保险意识，扩大的保险覆盖面刻不容缓，同时也需要更多贴合市场的创新产品。

保险是经济社会的安全网，其存在的意义就是降低因风险带来的人身财产损失。虽然在推进的过程中会遇到很多困难，这也进一步促使公司加大展业力度，推动群众应保尽保，增强抵御风险的能力。

对于财险公司来说，在积极参与灾中应急处置、灾后勘察定损的同时，也看到了自身在事故救援、车辆维修、场地准备等多方面存在的不足。全球气候正在以空前的速度发生改变，这些变化将持续考验保险行业的风险防控能力、救援能力及赔付能力，对行业实现高质量发展也提出更急迫的要求。

洪水褪去，其带来的问题值得思考。大家保险认为，保险业在应对气候变化需要做到以下几个方面，一是提高风险评估与防控能力，优化风险评估模型；二是制定新的定价模型，更符合风险发展规律；三是利用再保险市场或资本市场进行风险分散；四是加强风险预警；五是及时制定与启动应急预案。

守望相助快速理赔 大家财险河南暴雨理赔金额近3000万元 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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