北京2021年8月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 云鹊医与京东健康药京采战略合作签约仪式在京举行。双方将通过深度合作帮助基层医疗机构、患者与医药工业、商业企业之间建立起“数字化桥梁”，实现精准的药械产品下沉，以价格更低、品质更优的医药健康产品及服务惠及基层医生和居民。京东集团高级副总裁、京东健康CEO辛利军，京东集团副总裁、京东健康药京采事业部总经理周新元，云鹊医执行董事兼CEO刘娜，云鹊医CTO钱晋文等出席签约仪式。

强强联手，推动优质药械产品下沉基层

基层卫生机构的药械产品需求量少、规模小、布局分散，客观上造成药品流通成本高、配送不及时、供应不足的问题。基层患者因用药选择性低，只能辗转上级医院就医，增加治疗成本，这不符合“小病进社区、大病进医院”的分级诊疗要求。

而作为守护百姓健康的“第一道防线”，基层卫生机构是乡村振兴的关键一环。2021年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》就指出，“全面推进健康乡村建设，提升基层卫生服务水平”。明确了基层医疗卫生服务供给侧改革在实现健康中国目标中的战略地位。

加快推进优质医疗资源下沉、助力提升基层医疗服务水平，需社会多方力量共同努力。根据战略合作协议，双方将以供应链能力和技术服务资源整合为基础，充分发挥各自优势，共同为更广大的基层用户提供更高效、更便捷、更安全的医药健康本地化服务。

其中京东健康药京采是为工业提供全品类、全链路、全渠道的一体化、数字化服务平台，面向上游直连医药工业、商业企业，能提供营销、动销、供应链金融等服务，面向下游则直达医药零售终端，能提供一系列数智化解决方案，在药品供应链上下游间扮演着重要的“连接器”角色。而云鹊医是中国最大的基层医疗数字化平台，拥有240万注册基层医生，二线及以下城市覆盖超过91%，辐射全国8亿居民，已经建立了以基层医生为核心，医患教育为抓手，从预防、助诊、检测到随访，为基层居民的全生命周期提供本地化的医疗健康服务。



京东健康与云鹊医合作双方团队合影

开放共赢，创新基层医药健康共同体

未来，双方还将通力合作，依托供应链能力和双方在核心市场和基层市场的服务沉淀，在促进优质医疗资源下沉、提升基层医药健康服务等方面，探索更多创新落地。

其中京东健康以供应链为核心、医疗服务为抓手，基于数字化、智能化技术驱动，不断助推医疗行业数智化转型和普惠医疗服务的实现，同时，在服务实体企业、社区和农村等基层医疗方面，持续创造更大社会价值。而云鹊医致力于打造创新的基层医-药-险生态模式：引入上级专家医生助诊，赋能基层医生看好病；引入优质药品及器械下基层，解决基层药品、设备短缺问题；引入商业保险作为医保补充，提高基层百姓医疗消费能力。由此，真正形成了基层医疗服务闭环，开通了一条高效连接基层百姓、基层医生与优质医疗资源的健康之路。

京东集团高级副总裁、京东健康CEO辛利军表示：“希望双方携手推动基层医疗机构加速融入‘互联网+医疗健康’服务生态，借助数字化、智能化等技术手段，合力将‘乡村健康’这个同心圆越画越大；帮助更广大的基层用户获取更高效、更便捷、更安全的医药健康服务，切实提升基层居民的整体健康水平。”

云鹊医执行董事兼CEO刘娜表示：“双方战略合作的目标是搭建起核心市场与基层市场全覆盖的基础服务体系，最快速地将基层缺失的药械产品和医疗服务下沉到中国每一个角落的基层医疗机构和居民身边。双方还以开放的心态，共同让利给上游供应链和下游基层机构，用信任和合作搭建起药品和医疗服务流通的鹊桥。京鹊携手，点亮基层百姓生命之光！”

京鹊计划正式签约 京东健康药京采与云鹊医达成深度战略合作，加速优质医疗资源下沉基层 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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