中国上海和美国盖瑟斯堡2021年8月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家从临床阶段正迈向商业化的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布，其管理团队成员将于9月出席以下重要会议并发言，具体信息如下：

杰富瑞亚洲论坛（虚拟会议）

一对一和小组会议: 2021年9月9日

与会管理团队成员：创始人、董事长兼董事臧敬五博士, 首席执行官兼董事申华琼博士，首席财务官兼董事朱杰伦先生，投资者关系执行总监张天翼先生，投资者关系高级总监Tyler Ehler先生，投资者关系副总监彭毓雯女士

如需了解更多信息，请联系您的杰富瑞代表。

第二十三届H.C. Wainwright年度全球投资峰会（虚拟会议）

发言时间：2021年9月13日星期一，上午7点（美国东部时间）

发言人：首席财务官兼董事朱杰伦先生

网络直播: https://journey.ct.events/view/d8efe0a3-979d-43cc-a113-f831ea49ca54也可访问http://ir.i-mabbiopharma.com/ ，在 IMAB 投资者关系网站的“活动日历”栏，观看网络直播

一对一和小组会议：2021年 9月13-15日

与会管理团队成员：创始人、董事长兼董事臧敬五博士, 首席执行官兼董事申华琼博士，首席财务官兼董事朱杰伦先生，投资者关系执行总监张天翼先生，投资者关系高级总监Tyler Ehler先生，投资者关系副总监彭毓雯女士

如需了解更多信息，请联系您的H.C. Wainwright代表。

专顾资本中国生物科技企业日（虚拟会议）

一对一和小组会议: 2021年9月23日

与会管理团队成员：创始人、董事长兼董事臧敬五博士, 首席执行官兼董事申华琼博士，首席财务官兼董事朱杰伦先生，投资者关系执行总监张天翼先生，投资者关系高级总监Tyler Ehler先生，投资者关系副总监彭毓雯女士

如需了解更多信息，请联系您的专顾资本代表。

Cantor Fitzgerald 2021年全球医疗健康大会（虚拟会议）

发言时间：2021年9月27日星期一，上午8点40分（美国东部时间）

发言人：首席财务官兼董事朱杰伦先生

网络直播: https://wsw.com/webcast/cantor12/imab/2049530 也可访问http://ir.i-mabbiopharma.com/ ，在 IMAB 投资者关系网站的“活动日历”栏，观看网络直播

一对一会议：2021年 9月27-30日

与会管理团队成员：创始人、董事长兼董事臧敬五博士, 首席执行官兼董事申华琼博士，首席财务官兼董事朱杰伦先生，投资者关系执行总监张天翼先生，投资者关系高级总监Tyler Ehler先生，投资者关系副总监彭毓雯女士

如需了解更多信息，请联系您的Cantor Fitzgerald代表。

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问 http://ir.i-mabbiopharma.com 并关注天境生物 领英 、 推特 及 微信 官方账号。

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天境生物宣布将于9月出席多个重要会议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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