泛生子联合创始人及首席科学家阎海教授荣膺国际转化神经科学奖

北京2021年8月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，泛生子（纳斯达克代码：GTH），一家中国领先的癌症精准医疗公司，专注于提供肿瘤分子检测、癌症早筛和伴随诊断开发服务，宣布公司联合创始人及首席科学家阎海教授荣膺Gertrud Reemtsma基金会设立、通过Max Planck学会授予的国际转化神经科学奖。该奖项为转化神经科学领域最具盛誉的国际奖项之一，颁奖典礼于2021年8月26日在德国科隆Max Planck研究所举行。

胶质瘤是最常见的脑肿瘤类型，且具有很高的复发率和死亡率。阎海教授作为胶质瘤分子分型的开拓者，在该领域取得了极具影响力的重大研究发现，对指导胶质瘤临床治疗及预后具有重要意义。通过基因组学研究，阎海教授的研究团队和合作者发现，70% 的进行性恶性胶质瘤中存在代谢酶 IDH1 和 IDH2 的突变。这一发现和他随后的研究证明了准确的分子分类在指导神经胶质瘤的预后和治疗方面发挥重要作用。2016年，阎海教授受世界卫生组织邀请，参与编写新版《WHO中枢神经系统肿瘤分类》指南，并在指南中首次引入了整合组织学表型和基因表型的中枢神经系统肿瘤分类，为临床诊断和治疗提供了新的分子分型指导依据。

阎海教授早年就读于北京大学医学部，并于1991年获得医学学士学位。1996年，他获得纽约哥伦比亚大学医学院的博士学位，随后于1997年进入约翰-霍普金斯大学霍华德·休斯医学研究所工作。2003年他赴职杜克大学医学中心，成为病理学终身正教授，并获得神经肿瘤学杰出讲席教授。此外他联合创立了泛生子，并成为公司的首席科学家。

阎海教授表示：“十分荣幸获得这一奖项，衷心感谢Gertrud Reemtsma基金会对我个人的认可，我也非常欣喜地看到，借助泛生子的企业平台，我的研究与发现正在为中国神经胶质瘤诊断领域带来积极的变化，帮助更多患者找到治疗这一重疾的最佳疗法。我们整个泛生子团队为从事如此有意义的工作而感到自豪，并将持续为癌症患者开发更多的创新解决方案。”

关于奖项

国际转化神经科学奖是转化神经科学领域最具盛誉的国际奖项之一，该奖项由 Gertrud Reemtsma 基金会通过马克斯普朗克学会授予，用以表彰在该领域做出卓越创新贡献的杰出的生物医学科学家和临床医生。该奖项通常由两位在基础或临床神经科学领域有重大原创性发现、或是开创了神经系统疾病新型疗法的专家共享。截至目前，共有来自12个国家的60多位获奖者获得此项荣誉。自 1990 年以来一直颁发给神经科学创新者，过去的获奖者包括多位诺贝尔奖获得者、拉斯卡奖获得者、生命科学突破奖获得者等。欲了解更多信息，请访问：https://www.mpg.de/17367675/international-prize-for-translational-neuroscience-2021

关于泛生子

泛生子（纳斯达克代码：GTH）是全球前沿的癌症精准医疗公司，专注于癌症基因组学研究和应用，并致力依托先进的分子生物学及大数据分析能力改变癌症诊疗方式。泛生子已打造了全面的产品及服务管线，覆盖从癌症早筛到诊断及治疗建议，再到监测及预后管理的癌症全周期，并与产业链上下游合作伙伴积极拓展分子检测技术的更多创新应用方向和场景。更多公司信息请访问：https://www.genetronhealth.com。

安全港声明

本新闻稿包含泛生子对未来的预期、计划和前瞻性陈述，具有相应风险及不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的预期不符。此类陈述是根据1995年美国私有证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。前瞻性陈述涉及固有风险、不确定性，以及许多可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所描述的内容产生重大差异的因素。其它包含有“预期”、“相信”、“期待”、“计划”等措辞和类似表达也属于前瞻性描述。更多有关这些内容及其他风险、不确定性因素的信息，已包含在公司向美国证券交易委员会提交的备案文件中。本新闻稿中提供的所有信息不应被视为本公告发布之日后任何时点的观点。泛生子预计未来的事件和进展会导致公司的设想和假设发生变化，但无论是否出现了新的信息、未来事件或其它情况，除适用法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性描述的义务。

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