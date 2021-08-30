“住有所居”，明天这场提升老百姓获得感的发布会值得期待_腾讯新闻

国新办明日将举行的一场新闻发布会尚未举行已引起社会舆论关注。 国务院新闻办公室官网消息：国务院新闻办公室定于2021年8月31日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请住房和城乡建设部部长王蒙徽、副部长倪虹围绕努力实现全体人民住有所居介绍有关情况，并答记者问。 此前有如此关注度的，还是7月21日国新办举行的新闻发布会，介绍优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况。7月的这场发布会上，国家卫健委人口家庭司司长杨文庄在回答澎湃新闻提问时表示，社会抚养费等制约措施确实不合时宜了，需要及时废止。 澎湃新闻记者注意到，在预告8月31日的发布会主题时，国新办网站用了一个词组进行概括：“努力实现全体人民住有所居”。 事实上，“实现全体人民住有所居”一直是近年来我国住房政策调控的目标之一。 例如，新华社7月初的消息介绍，国务院办公厅日前印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。 该《意见》指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，突出住房的民生属性，扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、…