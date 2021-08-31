超重磅！国家关注青年买不起租不好房 住建部：要实现全体人民“住有所居”！城市住房租金年度涨幅不超过5% 大拆大建成为历史

2021年8月31日（星期二）下午3时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，住房和城乡建设部部长王蒙徽、副部长倪虹围绕努力实现全体人民“住有所居”介绍有关情况，并答记者问。 发布会要点概括 1，我国建成世界上最大住房保障体系 2019年，城镇居民人均住房建筑面积达到39.8平方米，农村居民人均住房建筑面积达到48.9平方米。我们加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房8000多万套，帮助2亿多困难群众改善住房条件，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保，中等偏下收入家庭住房条件有效改善。 2，我国常住人口城镇化率达63.89% 2020年，我国常住人口城镇化率达63.89%，城市数量达687个，城市建成区面积达6.1万平方公里。2019年，我国城镇生产总值、固定资产投资占全国比重均接近90%。 3，我国乡村面貌发生巨变 全面实施脱贫攻坚农村危房改造以来，790万户、2568万贫困群众的危房得到改造；同步支持1075万户农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等贫困群体改造危房；全国2341.6万户建档立卡贫困户实现住房…