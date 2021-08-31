经营13年的“余记精粉世家”为何更名？-虎嗅网

本文来自微信公众号： 中国知识产权报（ID：cipnews） ，作者：王晶， 编辑：高云翔，图片来自：视觉中国 24小时营业，仅此一家，别无分店……位于武汉市江汉区马场角路的“余记精粉世家”凭借独特的经营方式成为网红打卡地。近日，这家开了13年的店铺更名为“余艳梅拌面世家”。从店外摆放的告知书可以看到，2011年入驻大众点评的“余记精粉世家”也已经下架。 一时间，这一事件在武汉引起不小轰动。告知书中提及招牌因与王某等的商标争议被迫更名。王某是何许人？余艳梅又为何与他多次“短兵相接”？昔日恋人为何会在生意上分道扬镳，而且还为了商标问题展开激烈的纷争？事件背后提升商标保护意识和优化品牌战略布局的话题再次引起关注。 一、商标“易主”之争 记者了解到，余艳梅在告知书中提及的王某名叫王丛兴，目前是武汉精粉世家商贸有限公司的股东。法院以往判决载明，二人自2003年交往，原系男女朋友关系。余记面馆成立于2012年，经营者为余艳梅。2010年5月20日，二人签订合伙经营协议，约定共同出资40万元，余艳梅负责余记面馆的经营，王丛兴负责协调外部关系和人员管理。 随后几年，二人用心经营，生意如火如荼。但好景…