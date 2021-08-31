北京2021年8月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，“颜值焦虑”促进了新一代消费主力的变迁，颜值经济的钱看似越发好赚。根据互联网公开数据，2022年中国美容市场规模将达到2643亿元，增速为16.3%，处于高速发展阶段。然而，在高速发展的同时，美容服务业却普遍面临着获客难、转化难、成单难3大经营困境。百度爱番番综合分析美容服务业经营困境，提出了自己的解决方案。



百度爱番番认为，造成以上三大3困境，主要有以下几点原因：

行业乱象导致用户信任度偏低，公域流量投放成本高获客难 ；从 整个美容服务业的价值链来看，营销渠道占比很高，约占50%，销售费用占比20%。而艾瑞咨询数据显示，从打算体验美容项目，到实际购买项目，25%的用户花了20天1个月，28.3%的用户花了1-3个月。因此，即便投入巨大的广告费用，美容服务业也难以将线上消费者转化成门店客户。 目标人群触达精准度不足，转化率低； 服务人员素质不一，服务效率低，成交转化低 。

面对这些困境，美容服务业寻找突破可尝试以下路径：

一、营销获客：输出专业美容服务内容，提升用户信任

渠道推广越来越贵，客户质量也慢慢在下降，营销成本和转化率极度不匹配。

造成这样的现象原因有两方面：

一方面，国内美容服务行业无证经营等现象泛滥，消费者对于行业整体缺乏基本信任，公域投放获客难度加大；另一方面，公域平台流量虽大，但竞争者更多，用户认知已经被深度强化，仅仅靠信息流广告，同质化的营销素材，无法打动用户，达成转化目的。

随着流量红利殆尽，互联网信息越来越透明化，此前粗放式的营销获客方式已不再适用。单纯的交易关系正在快速向着价值共创的方向演进，价值共创的维度里机构是客户的伙伴、顾问、导师等身份。

为此，美容服务业不妨建立好新媒体渠道，在各大能够触达到潜在客户的渠道上，输出自己最大的卖点，即自身的专业实力。通过塑造个人IP，打造专业度、内容力、传播力、圈层力，在微信、小红书、知乎、以及各大美容服务渠道上持续产出专业知识，占领用户心智，打出口碑。

二、客户留存：搭建私域流量池，内容种草

私域搭建的核心是与消费者达成价值共识，让消费者有感知到机构的存在是对自己有价值。

美容服务业做运营的重点并不是包装产品和项目，而是经营好客户。将企业打造成一个有温度的、有情感的、有正确价值主张的医美专家和身边的好朋友。

具体可以从以下几个方面来推进：

1、裂变增长-低成本老带新

很多营销工具可以提供裂变活动。让用户分享海报，当足够多的人扫描海报上的二维码并且关注后，该用户就可以得到对应的奖励。这样便可以通过低价爆款的项目，驱动用户不断吸引更多的潜在客户。

爱番番裂变营销功能可以快速生成裂变推广海报和裂变活动页，依照模板填写和设置活动文字与奖励规则，实现裂变活动的快速搭建。同时，生成多渠道专属二维码，裂变多渠道表现一目了然。

2、典型案例种草，激活兴趣

通过短信触达、小程序和直播这三个渠道的触达，激起用户的兴趣，从而起到种草的作用。

短信触达：爱番番支持通过短信触达流量潜客，引导点击链接，直接跳转至可承载更多内容形式的私域营销，如微信小程序、公众号文章等，这样就可以让潜客有机会主动获取企业的专业知识。

小程序：用来进行美容知识科普、产品制作和后续的咨询、留资等。

直播：很多美容服务业都推出了医生+KOL直播的直播形式，以这样的形式，增强专业性和真实性，从而更好地引导用户进入自己的私域流量池之中，再透过后期不断精细化的运营，培养消费者对其的信任度与归属感，从而进行种草。

三、营销自动化旅程，提升成单率

美容服务业普遍面临的消费决策周期较长，而当营销活动引来大量的目标人群时，会面临着人工服务无法及时响应个性化互动的问题，造成潜客流失。

爱番番营销自动化旅程可以帮助美容服务业建立一套可以覆盖售前咨询、售中跟进、售后服务的全流程化服务体系，实现服务人工效率的提升及服务品质提升，增强用户体验感，刺激用户付费转化。

爱番番支招美容服务业：私域营销突破增长困局 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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