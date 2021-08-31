蒙特利尔2021年8月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — CellCarta和Olink Proteomics AB今天宣布达成战略合作，为制药和生物技术客户提供Olink® Target 96和Target 48，推进靶向蛋白质生物标志物在临床研究中的量化。



CellCarta

CellCarta是精准医学领域的全球领导者，拥有20多年的质谱领域经验，公司继续投资于蛋白质组生物标志物领域，以更好地了解疾病并支持治疗开发项目。随着首批Olink® Signature Q100器械的购买以及Olink提供合作支持，CellCarta成为第一个提供这项技术的全球临床CRO。“Olink的邻位延伸分析（PEA）技术补充了我们的质谱平台，将使我们能够为客户的临床研究提供全面的蛋白质组服务。随着转化医学界转向多组学分析以解决治疗开发中遇到的挑战性问题，我们看到Olink与我们的其他平台（免疫监测、组织病理学、基因组学）有契合点，能够为我们的客户创造更多价值，” CellCarta总裁兼全球首席运营官Nick Wright表示。

Olink平台提供无与伦比的超多重技术，使用最小的临床样本量来量化蛋白质生物标志物，具有出色的灵敏度和特异性，同时涵盖广泛的动态范围。与其他多重蛋白检测平台不同的是，Olink的PEA技术通过其双识别方法，用互补DNA寡核苷酸标记匹配的抗体对，避免了交叉反应结合或信号读出干扰，从而提供了高特异性。

Olink满足了对于强大技术的需求，这种技术可用来增强临床蛋白质组学，并且在免疫肿瘤学等低丰度生物标志物驱动的领域不可或缺。

通过这项合作，CellCarta将Q100平台引入其CAP/CLIA实验室，以满足临床试验对蛋白质组生物标志物的需求，并通过其CellEngine 软件支持多组学分析。CellCarta的全球业务遍及美国、加拿大、比利时、澳大利亚和中国，这使得平台能够快速部署，并为客户的全球临床项目提供支持。

“我们很高兴能与CellCarta达成这一战略合作，以扩大我们的蛋白质生物标志物解决方案的应用范围。CellCarta作为领先的专业CRO在制药服务市场处于有利地位，是此次提升临床试验标本蛋白质组生物标志物分析合作的一个合乎逻辑的选择。实现蛋白质组学分析以及临床生物标志物项目中的其他关键技术将提高其价值并获得只有真正的多组学分析才能提供的见解，” Olink Proteomics首席执行官Jon Heimer表示。

CellCarta新增Olink技术 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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