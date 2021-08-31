北京2021年8月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月27日，2021（第六届）安全创客汇南北明星赛总决赛在北京国家会议中心圆满落幕。创新企业云集，激烈角逐，北京安帝科技有限公司（以下简称：安帝科技）成功晋级全国总决赛前十。

十强名单：探真科技（冠军）、富数科技（亚军）、未来智安、数安行、擎天信安、安帝科技、碳泽信息、物盾安全、至赛信息、天防安全。



安全创客汇十强企业

安全创客汇是中国聚焦网络安全领域的专业创投平台，聚集了众多网络安全领域优秀的明星初创企业。本届安全创客汇由奇安信科技集团股份有限公司、全国网络信息安全创业投资服务联盟、北京房山区金融安全产业园、奇安（北京）投资管理有限公司联合主办。

自6月初启动以来，先后有近百家企业报名参赛，经过评委会多轮多维度严格评选，共有32家企业成功入围明星赛。32家企业通过两场明星赛各进入前五强，最后共计十家企业进军全国总决赛，角逐最后的总冠军。

安帝科技凭借诚信、专注、卓越、共享的企业特质，以在工业网络安全领域的专业能力和发展潜力为核心竞争优势，在百家网络安全创新势力中挺进全国决赛，并在大赛评审团从技术实力、人才激励、发展规划等方面进行全维度考量评判后获得一致认可，成功登上全国总决赛十强榜单。

当前，工业互联网发展生态构建和产业布局正在全速展开，国家关键信息基础设施的数字化、网络化、智能化转型面临重大发展机遇。日前国务院颁发的《关键信息基础设施安全保护条例》，为我国深入开展关键信息基础设施安全保护工作提供有力法治保障，也让网络安全行业迎来新一轮政策红利。

未来，安帝科技将不断加强科技创新，全面提升研发技术能力、构建完善专业的人才培养体系、锻造个性化定制的安全服务能力，联合工业网络安全行业中上游企业打造优质良好的产业生态链条，助力企业应对传统网络威胁以及科技高速发展的新技术变革所带来的新型安全威胁，推动工业互联网安全健康发展。真正实现“专注工业网络安全，让企业拥有自己的安全专家”的企业愿景。

2021安全创客汇总决赛十强出炉 安帝科技实力上榜 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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