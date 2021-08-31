多伦多2021年8月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 宏利宣布推出一项支持其全球团队健康的“周五加油日”新计划。自 9 月 10 日至今年年底，宏利将在每月的第二个星期五，通过上午的集体学习进行“加油”，然后下午休息，为员工的身心健康进行充电。

此外，宏利将于 2022 年再次向 37,000 多名同事提供 5 天额外假期，旨在感谢他们在帮助客户实现轻松选择、精彩生活过程中的辛勤付出。

宏利首席执行官高瑞宏称：“在我们继续应对新冠肺炎疫情，为我们的客户、社区和彼此提供支持时，我们的团队表现出了惊人毅力。众所周知，许多不同的因素都会有助促进我们的身心健康，这就是为什么我们将继续采取全面式方法，注重通过学习提高我们的创造力，并通过休息增强我们的复原力。”

在整个新冠肺炎疫情期间，宏利始终致力于为其全球团队的健康提供支持，并促进更强的紧密度、敬业程度和包容性。今年早些时候，宏利推出了包含与健康生活有关的活动和庆祝活动的“Elevate”计划，同时也为全球所有同事举办了第二届“感谢日”假期活动。

关于宏利

宏利金融公司是一家领先的国际金融服务提供商，致力于帮助客户轻松决策，共创精彩生活。宏利的总部位于加拿大多伦多，在加拿大、亚洲和欧洲地区，我们以宏利的名义运营，在美国地区主要以恒康的名义开展运营。我们提供财务建议和保险产品，同时我们的全球财富及资产管理业务部 — 宏利投资管理服务于世界各地的个人客户、机构客户和退休计划成员。截至 2020 年年底，本公司旗下拥有超过 37,000 位员工和 118,000 余位营销员，以及数以万计的经销合作伙伴，共同为超过 3,000 万位客户提供服务。截止到 2021 年 6 月 30 日，我们名下管理资产总额达到 1.3 万亿加元（1.1 万亿美元），而在过去的十二个月中支付予客户的款项达 313 亿加元。本公司的主要业务遍及亚洲、加拿大和美国，服务客户逾 155 载。本公司在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所以股份代号 MFC 上市，在香港交易所则以股份代号 945 上市。

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宏利推出了“周五加油日”健康计划，并宣布将在2022年额外增加5天假期 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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