休闲又好玩的《最佳镇长》，是怎么让玩家无处可氪的_腾讯新闻

建造经营类游戏一直是休闲类游戏中比较受欢迎的分类。这类游戏通常有着上手简单，可持续性较强等特点，而经营的题材也多种多样，餐厅、旅馆、金融街、城市。近期更新的《最佳镇长》就是一个让玩家在游戏中经营小镇的游戏。这个目前仍然在公测中的游戏在taptap上也获得了9.1分的高分。那么它到底为什么能获得玩家如此多的好评呢？ 《最佳镇长》的画面是典型的Low Poly风格。Low Poly风格的特点就是低细节，高渲染，而且经常配以柔光效果来提升画面的表现。由于建模的面数相较传统的3D游戏来说大幅减少，使得Low Poly风格的模型有时候看起来会像是现实生活中的手工艺品，所以会给人带来一种复古的感觉。而《最佳镇长》整体的画面给人的感觉就是如此：高饱和度的渲染配合柔光滤镜让整体画面看上去对比度鲜明，加上很多建筑的结构采用了局部夸张的表现手法，使得画面看起来非常的卡通化。 而游戏本身正如其名，《最佳镇长》是一款重建和经营小镇的游戏。玩家的目标是重建被台风摧毁的小镇，并通过升级各种建筑来吸引更多的游客来赚取金币。游戏设计了多个岛屿和城镇让玩家建设，玩家需要完成一个城镇之后才能解锁下一个城镇。 而《最佳镇长…