买不起房、租不好房的难题如何破解？_中国网

房子从哪来？价格付得起？能否住得好？ 买不起房、租不好房的难题如何破解？ “根据有关调查，大城市有70%的新市民和青年人是靠租房来解决住的问题，然而租金付得起的房子区位比较远，区位比较好的租金又比较贵，这成为新市民、青年人买不起房和租不好房的一个现实困难。”住房和城乡建设部副部长倪虹今天在国新办举行的“努力实现全体人民住有所居”新闻发布会上给出这样一个数据。 由于新市民和青年人工作年限比较短，收入相对比较少，购房和付租金能力比较弱。但是，他们很多人的收入又不符合公租房的条件。这种两难如何破解？ 前不久，国务院出台《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），主要是解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难。 那么，在这个解题思路之下，房子从哪来？新市民、青年人住得起、住得好吗？ 多种方式增加供给 住房和城乡建设部住房保障司有关负责人此前表示，“十四五”期间，在新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的大城市，新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例应力争达到30%以上。 今年4月，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发通知，要求40个城市做好2021年保障性租赁住房建设计…