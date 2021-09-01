旅游：石景山区推出4条配套旅游线路_YNET.com北青网

北青报记者昨日从石景山区获悉，为全面做好服贸会观众接待工作，石景山以“漫游石景山”为主题，专门上新“百变今钢”、“博物京西”、“潮玩打卡”、“石景红旅”四条旅游线路，方便游客在参加服贸会之余，深度了解首钢这座百年老厂的华丽巨变和西山永定河文化魅力。此外，石景山区京西消费节也将在9月1日启动，活动贯穿服贸会会期。 在四条推荐线路中，“百变今钢”主题线路既包含位于首钢园内的北京冬奥组委冬奥展示中心、滑雪大跳台等冬奥运动主题标志性建筑，也包含三高炉、首钢极限公园等利用首钢工业遗存改造更新的时尚新地标。 “博物京西”主题线路以西山永定河文化带为核心，精美的法海寺明代壁画、承恩寺品“燕京八绝”、京西五里坨民俗陈列馆等具有文化特色的标志性景点均包含其中。 “潮玩打卡”主题线路包含石景山游乐园、郎园Park等潮玩打卡地，给参观者带来炫酷的活力体验。 “石景红旅”主题线路中既可以走进八宝山革命公墓重温红色记忆，也可以前往八大处公园，参观《红色电波》主题展，感受中华人民共和国成立前夕的荣光时刻，还可以走进4D影院，搭乘“飞越中国”航班，一览祖国大好河山。 文/本报记者刘婧 责任编辑：李晓(EN035)