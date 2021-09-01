Tiger Global Management和其他主要投资者支持Humane打造计算未来

旧金山2021年9月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Humane, Inc.今天宣布已在其B轮融资中筹集1亿美元。此轮融资由Tiger Global Management领投，参与者包括软银集团、BOND、Forerunner Ventures、高通风险投资公司（Qualcomm Ventures LLC）等。此轮融资将使Humane扩大其运营范围，并继续实施和拓展其使命，实现人类与计算之间的下一次转变。

“Humane是一个通过设计人员和工程人员真诚合作实现真正创新的地方，”Humane联合创始人Imran Chaudhri和Bethany Bongiorno表示，“我们是一家体验公司，开发对人们有益的产品，打造以人为本的技术 — 这是一种超越我们目前认知范围的更具个性的技术。我们都在等待新的东西，这些东西超越了我们所有人生活的信息时代。在Humane，我们正在为我们称之为‘智能时代’的东西构建设备和平台。我们致力于打造一个以信任、真相和欢乐价值观为基础的与众不同的公司。在合作伙伴的支持下，我们将继续扩大团队规模，团队成员不仅像我们一样对彻底改变我们与计算的互动方式充满激情，而且也对我们的发展壮大方式充满激情。”

Tiger Global合伙人Chase Coleman表示：“在Humane工作的员工个人的能力令人印象极其深刻。他们为全球数十亿人打造变革性产品并将其推向市场。他们正在构建的东西是开创性的，有可能成为未来计算的标准。”

参与此轮融资的其他投资者包括Sam Altman、Lachy Groom、Kindred Ventures、Marc Benioff的TIME Ventures、Valia Ventures、NEXT VENTŪRES、Plexo Capital和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati。

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Humane在B轮融资中筹集1亿美元 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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