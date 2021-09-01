舍弗勒展示高效可持续的电气化解决方案

舍弗勒展示创新电气化产品及系统解决方案，致力于可持续交通发展

新产品亮相：舍弗勒 800V 电机控制器及热管理系统可有效延长电动车续航里程

高效的三合一电驱动桥集电机、减速器和电机控制器为一体

德国赫尔佐根奥拉赫和慕尼黑2021年9月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 汽车及工业产品供应商舍弗勒集团以“实现可持续交通”为主题，将亮相2021德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility 2021）。除了用于混动变速箱的高效轴承及减振产品外，舍弗勒还展示了一系列新产品，包括800V电机控制器及高度集成的热管理系统。



800V电机控制器可大幅延长电动车的续航里程

“无论在零部件还是系统层面，舍弗勒都是全球客户的首选技术合作伙伴，”舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯·青克说道。“我们在内燃机领域拥有七十多年的技术积累，这些为推动电驱动技术发展奠定了坚实的基础。舍弗勒在电驱动领域获得多个量产订单，表明公司选择了正确的战略方向。”

2021年上半年，舍弗勒电驱动事业部斩获21亿欧元新订单，提前完成2021年全年目标。“舍弗勒拥有强大的生产和技术开发能力，涵盖所有电驱动系统零部件领域，可以提供技术领先且具有成本竞争优势的产品，”舍弗勒集团电驱动事业部负责人约亨·施罗德博士说道。“从2022年开始，电驱动事业部计划每年新增20-30亿欧元订单。”

高压电机控制器

舍弗勒在展会上首次展示一款自主开发的800V电机控制器，适用于高性能汽车电驱动桥系统。该款控制器有多个功率平台，最高可达到500kW的峰值功率和300kW的持续功率。功率密度高达70kW/L，意味着尺寸非常紧凑，在集成方面具有明显优势。电机控制器与电机对整个动力总成效率起着决定性的作用。

舍弗勒在800V电驱系统中采用了宽禁带的碳化硅晶圆，与传统的硅基IGBT相比，损耗明显降低，在大多数负载范围内能实现99%的效率，电动车的续航里程也会因此得到显著增加。此外，与目前广泛使用的400V电压平台相比，800V电压平台的充电速度要快得多。在电机控制技术上，该控制器能实现多种调制方式和可变的控制频率。

高度集成的三合一电桥

在本次展会上，舍弗勒通过三合一电桥系统展示了高性能电机控制器如何匹配到电桥系统中。舍弗勒三合一电桥将减速器、驱动电机以及电机控制器高度集成在一起。电机控制器的信号处理和电机控制由舍弗勒专有软件执行。减速器拥有出色的扭矩密度。该款电桥具有尺寸紧凑、功率密度高、系统效率高及噪音低等特点。得益于模块化结构，该款电桥可以满足不同的性能需求，适配不同车辆平台的应用。

集成式热管理系统

热管理对电动车的续航里程至关重要。舍弗勒热管理系统根据环境及运行工况，持续调节电池、电机以及功率元器件等部件的温度，从而达到提升系统效率的目的。系统还负责控制座舱内的温度，同时确保车辆保持最佳续航里程。舍弗勒热管理系统将两台电动水泵、泵和阀的中央控制器以及冷却液回路接口全部集成在一个模块中。与传统的非集成式系统相比，该系统所需安装空间最大可减少60%，流量控制也经过了优化，可有效提升整个系统的效率。

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