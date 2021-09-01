飞拓无限再次赢得宝马中国社交媒体整合营销业务

北京2021年9月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司旗下全资子公司美拓技术（北京）有限公司再次赢得宝马中国社交媒体整合营销业务。在新一轮为期3年的合作中，双方合作的主要范畴也从宝马品牌的社会化营销，扩展至售后服务传播、精英驾驶培训等业务。此次合作，也将开启宝马中国在社会化营销领域的新篇章。

自2018年起，作为宝马中国的“营销幕后推手”，飞拓无限与宝马中国抓住媒体数字化、生态化及品牌年轻化的趋势，不断通过丰富新颖的社会化营销手段，加强与目标消费者的情感共振，通过跨平台、多元化、创意化的传播方式不断触达年轻群体。围绕宝马“纯粹驾驶乐趣”的品牌内核，为宝马在年轻人心中建立起“敢玩、会玩”的认知，从而吸引更多关注。目前，宝马中国在全社交媒体平台粉丝数已列豪华汽车品牌榜首位。

随着短视频时代的到来，凭借敏锐的嗅觉和深入的思考，飞拓无限为宝马中国在抖音平台定制了一系列玩法。结合“小屏”、“近距”的媒介特点与用户“碎片化”的浏览习惯，宝马中国在抖音上的传播，摒弃了传统的视频搬运方式，强调沉浸式、创意化的内容和创新化的玩法结合 — 全抖音第一支信息流广告、首创竖版“病毒视频”结合购物车做销售转化；大型车展期间进行全民任务，联动经销商、KOL、以及平台大众进行UGC内容创作；2021上海车展期间，联动微博、视频号、抖音多平台同步直播。目前，宝马中国抖音账号粉丝数量已破400万大关，综合成绩在抖音全网蓝V势力榜位列第七。

相较于传统的传播方式，社交媒体上的传播更加强调互动。签订品牌代言人后，宝马中国的官方微博涌入大量代言人粉丝。如何充分且长效地利用明星效应，而不是短暂地“响一声”，成为飞拓无限关注的方向。在这个过程中，充分利用粉丝经济营销，通过娱乐化的方式，紧跟热点、快速反应，借助宝马中国官方微博每日的Morning Call栏目，与粉丝们建立起了平等且具有亲和力的长线互动氛围，传递宝马品牌价值，表达品牌温度，建立品牌好感度，实现了从代言人粉丝到宝马粉丝的转化。

破圈、跨界、关注年轻人的喜好，在推进品牌年轻化进程的诸多营销行为中，宝马入驻B站是一个重大的动作。充分结合宝马“纯粹驾驶乐趣”的品牌内核，“高能的一匹”宝马B站首秀开门红，一举摘夺多个广告奖项，并开拓出汽车业界的营销案例典范。

飞拓无限深谙社会化营销的关键核心之一在于与用户的密切沟通，在日常互动中传递品牌温度。基于此，飞拓无限将“节日”、“礼物”、“情感沟通”作为洞察切入，以巧妙创新的创意产品设计，通过“一屋宝马”节日系列的场景化传播，以趣味、灵活的方式，强化了品牌印记，增强了与目标消费群体的情感连接，传递出宝马品牌的温度与态度。

“宝马是全球豪华汽车领导品牌之一，能够再次成为其合作伙伴我们感到十分自豪。”飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司创始人兼首席执行官陈昶（Chris Chen）表示，“飞拓无限拥有丰富的整合营销和社会化营销传播经验，尤其对汽车市场具有独到深刻的解读和丰富的策划、资源整合能力。此次与宝马中国的再度合作，更加肯定了近年来飞拓在汽车社会化营销领域中的战略成果。相信在未来的日子里，飞拓无限可以携手宝马，打造出更多广为流传的经典案例。”

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