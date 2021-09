旅游/考察?皮尔洛晒照并配文:伦敦在召唤 2021-09-01 21:28:10 直播吧 直播吧9月1日讯 意大利名宿皮尔洛更新个人社交媒体,晒照片的同时配文道:“ 伦敦 在召唤”,表示自己目前身在伦敦。 20/21赛季结束后,42岁的皮尔洛不再担任尤文图斯主教练,目前处于赋闲状态。 目前英超位于伦敦的球队包括切尔西、热刺、 阿森纳 、西汉姆联、水晶宫、沃特福德、布伦特福德。 (Jacky) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the