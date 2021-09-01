温泉、旅馆、村庄，乐高MOC中的大千世界_乐高_什么值得买

温泉、旅馆、村庄，乐高MOC中的大千世界 2021-09-01 20:24:26 0点赞 0收藏 0评论 近期时间颇多，也接触到了很多精彩的 乐高 MOC作品。变化万千的精彩MOC叫我发现了一个新世界，于是便在感叹之余，把这些MOC整理出来~ 适合站岗的温泉旁 冬天有什么比温泉边更适合站岗的地方？贾普·比伊尔的这部MOC中白雪皑皑的风景确实值得一看。 这一MOC作者使用了他标志性的下垂屋顶风格，可以看到，屋顶边还残留着一点雪。MOC主体是漂亮的木质建筑，在白雪的映衬下，木质建筑的棕色显得很温暖。MOC中最漂亮的内容当属温泉了。它使用蓝色窗格作为水，这使温泉表面非常光滑，透亮，通过它，我们可以看见看到下面的深色。这些颜色继续向外延伸，柔和的渐变，一直过渡到雪下的硫黄色土壤。 打开书，让你的传奇展开 马林·凯林格在这种独特创作左边书页写道，每个传说都有一个开始。这可能是在说MOC，也可能是在说她自己。作为MOC圈的新人，马林已经创作了很多优秀的作品。 这个构建的独特之处在于它时构建在一本展开的书籍之上，除了“每个传奇都有一个开始”的文字外，MOC的场景部分也很优秀。绿色的树木、草坪似乎正在…