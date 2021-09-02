涉嫌给男学生下药、性侵、拍裸照，香港一名英语教师被拘捕酒店香港猥亵_新浪科技_新浪网

原标题：涉嫌给男学生下药、性侵、拍裸照，香港一名英语教师被拘捕 据港媒1日报道，香港警方拘捕一名在教会做志愿者的英语教师，这名男子涉嫌在过去13个月里给至少7名男学生下药、性侵并拍摄裸体照片。 位于湾仔的香港警察总部（报道截图） 湾仔警区重案组第一队主管黄长俊督察周三在记者会上表示，警方在这名49岁男子家中的笔记本电脑和外置硬盘上的三万个照片和视频片段中，发现了受害人被侵犯时所拍的图像，另有大约20条儿童色情影片。 周二凌晨，警方接到一名18岁学生的报案后，在轩尼诗道一家酒店以涉嫌猥亵而将这名男子拘留。 据警方称，报案的学生曾在该男子工作的私立补习学校上课，他们于2016年第一次见面。周一晚上，嫌疑人邀请他到酒店房间聊天谈心、喝啤酒。 黄长俊督查称：“嫌疑人向受害者提供了一颗胶囊，他声称可以用来保护肝脏，但里面装满了安眠药（粉末）。这名少年服用后昏迷不醒，凌晨3点左右醒来，发现老师涉嫌猥亵他。学生跑出房间，报了警。” 在逮捕期间查获的证据（报道截图） 黄督查表示，调查显示，自5月以来，两人曾在一家酒店的房间里见过三次面，而这名少年每次都服用了类似的药片，并在昏迷后遭到猥亵。 据悉，警方…