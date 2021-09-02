天境生物被纳入富时指数

中国上海和美国盖瑟斯堡2021年9月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家从临床阶段正迈向商业化的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布，天境生物被纳入富时全球股票指数系列（简称富时GEIS）成分股，将于2021年9月17日美股收市后正式生效：

富时全球中盘股指数

富时环球市场指数

富时全市场指数

富时完整全市场指数

富时罗素是全球指数行业的领导者之一，为全球投资者提供创新的基准、分析和数据解决方案。其计算成千上万的指数，用以衡量和基准化70多个国家/地区的市场和资产类别，业务范围覆盖全球98%的可投资市场。富时罗素指数的专业知识和产品被全球机构和散户投资者广泛使用。富时全球股票指数系列为全球投资者提供了强大的全球股票指数框架，可以适应投资者不同的投资观点和策略。该系列指数覆盖了全球49个发达和新兴市场中超过16,000种各类规模的股票，并提供针对特定市场和细分市场的模块化指数。详细信息请参阅富时罗素官网：https://www.ftserussell.com/products/indices/geisac

天境生物首席财务官兼董事朱杰伦先生表示：“富时是全球声誉卓著的股票指数制定和管理机构。成功被纳入富时全球股票指数系列，标志着天境生物自2020年1月成功登陆纳斯达克以来，在资本市场达成的又一重大里程碑。富时全球股票指数也是天境生物继2020年12月被纳入纳斯达克生物科技指数、2021年5月被纳入MSCI中国指数后，被纳入的第三个全球标志性股票指数系列。天境生物于近期公布的2021年半年度业绩及业务更新表明，公司创新且高度差异化的研发管线取得了卓越进展，并且将在未来几年，完成由临床阶段生物科技公司向综合性全球生物制药企业的快速升级。我们期待在未来与广大股东和投资者分享我们成功的回报。”

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的新药研发实力以及正在快速推进的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司，在上海（总部）、北京、杭州、广州、丽水、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

天境生物联系人

投资者咨询

The Piacente Group, Inc. Emilie Wu [email protected] +86 21 6039 8363

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