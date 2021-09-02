土地热线 南宁16亿挂牌一宗地 vivo16.34亿元东莞拿地-房产频道-和讯网

南宁良庆区16亿挂牌一宗用地 须配建占地4万平米小学 9月2日，南宁挂牌一宗地块，位于良庆区渌仙路以南、坛泽路以西，由三宗地组成，总面积为10.82万平方米（折合162.335亩），起始价1000万元/亩，总起价为16.23亿元，竞买 保证金 为人民币3.25亿元，将于9月30日采用挂牌方式公开出让。 据观点地产新媒体了解，GC2021-065地块（上述地块）用途为城镇住宅用地、零售商业用地，要求用于建设坛泽村11、12、15号农民安置项目。其中，地块一容积率＞3.0且≤3.5，建筑密度＞22%且≤30%，绿地率≥35%，建筑高度≤80米。 地块二容积率＞3.0且≤3.7，建筑密度＞22%且≤35%，绿地率≥35%，建筑高度≤100米；须配建1所15班幼儿园，用地面积不少于7698.46㎡，建筑面积不少于5004㎡；配建1处的农贸超市，建筑面积不少于1500㎡，位于商业的一、二层。地块三容积率＞2.5且≤3.0，建筑密度＞22%且≤30%，绿地率≥35%，建筑高度≤100米。 地块一、地块二、地块三计容商业建筑面积占计容总建筑面积的比例控制在5%-10%，其余为住宅；地块一、二、三沿水…