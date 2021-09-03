买行程、蹲酒店、卖照片……明星“代拍”为何常态化？揭秘背后的产业链酒店_新浪财经_新浪网

原标题：买行程、蹲酒店、卖照片……明星“代拍”为何常态化？揭秘背后的产业链 “代拍”群体，也许对很多人来说可能还会有些陌生。但是现在，我们可能会在机场、片场和一些活动现场，遇上这样一群人：他们人手一台专业相机，很多长焦镜头瞄准同一个方向，蓄势待发。当艺人一闪而过，此起彼伏的快门声当即响起。这群人就是艺人代拍。我们在网络平台上看到的一些艺人图片，很可能就出自他们之手。代拍群体是如何形成的？他们拍到的图片都卖给谁？先来看发生在浙江绍兴的这样一件事。 艺人图片网络交易频繁 代拍群体如何形成？ 位于浙江绍兴东南部的 会稽山 ，是当地的一处旅游风景区。在会稽山东侧的山坳里，有一家酒店。7月7日晚上，从酒店旁的山坡上，突然传来了呼救声。 当时天色已晚，画面中的这片山区已经没有了光照。民警顺着手电筒的光往前看，坡道上依稀有人影闪现。救援人员用手拨开树叶，帮助他们摸索着往山下挪动。 身穿黑衣的女生从身上取下一只单反相机，将它转交给警方，这才腾出双手，扶着树枝往下走。 和这个女孩一同被救援下山的，是几十名从全国各地专程赶来的年轻人，许多都带着相机。他们之所以被困在山上，就是为了拍到几张照片。 山的另一边…