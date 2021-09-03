9月3日锦江酒店涨停分析：餐饮，旅游，大消费概念热股_股市要闻_市场_中金在线

证券之星数据中心讯，锦江酒店涨停收盘，收盘价50.18元。该股于14点37分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1987.98万元，占其流通市值0.05%。 资金流向数据方面，当日主力资金净流入2761.54万元，游资资金净流入2031.94万元，散户资金净流出2407.61万元。近5日资金流向一览见下表： 该股为餐饮，旅游，大消费概念热股，当日餐饮概念上涨1.49%，旅游概念上涨1.42%，大消费概念上涨1.0%。 该股投资逻辑如下： 1、中国最大的酒店、餐饮业上市公司之一；公司主要从事酒店运营和餐饮业务，以直营经营和加盟特许经营为主；合资公司旗下“肯德基”和“吉野家”等餐厅，以合资公司形式从事相关品牌的特许经营；20年食品及餐饮业务收入2.49亿元，营收占比2.52% 2、有限服务型酒店龙头，酒店和客房数量居行业第一，旗下品牌包括锦江系(锦江都城、锦江之星、金广快捷、百时快捷)、铂涛系(丽枫、喆啡、IU、七天、派)、维也纳系 3、有限服务型酒店龙头，酒店和客房数量居行业第一；“直营经营”和“加盟特许经营”两种模式经营，旗下品牌包括锦江系(锦江都城、锦江之星、金广快捷、百时快捷)、铂…