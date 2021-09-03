携程：上半年红色旅游同比增长超2倍

携程 23日发布《2021上半年红色旅游大数据报告》，数据显示，上半年红色旅游景区预订量同比增长超2倍；80、90后占比达七成；80后最爱带娃逛红色景点；三成家庭选择红色亲子游。 红色旅游预订量同比增长超两倍 今年红色旅游热潮不断升温。 携程 报告显示，上半年通过 携程 预订红色景区门票的人数同比增长208%；比较2019年上半年也实现正增长达35%。 携程旅游研究院行业 分析师 方泽茜表示，随着爱国主义教育呈现大众化、常态化趋势，红色旅游也逐渐走入大众视野。尤其是当代年轻群体，参与红色旅游的比例逐渐提升。拉近红色旅游与年轻人之间的距离是当今旅游企业的课题之一。 上半年携程通过“旅动中国红”系列项目，带动上千万人次参加红色旅游。通过“红色旅游频道”、“旅动中国红专辑”，以及红色旅游内容输出等方式，实现红色旅游覆盖超2亿人次。 红色旅游市场年轻化 随着年轻人的爱国热忱不断高涨，00后参加红色旅游的人数显著增长。报告显示，上半年通过携程下单红色旅游景区的00后，比2019年同期增长约2.5倍。 以亲子爱国教育为主题的红色旅游也越来越普及。报告显示，上半年红色旅游景区门票的预订客群中，亲子家…