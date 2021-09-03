长春高新：公司有地产业务板块，影响存货周转率，但子公司经营状况良好_股市要闻_市场_中金在线

长春高新(000661)09月03日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者：请问公司为何要对高新地产业务进行担保？若违约等黑天鹅事件发生，会对上市公司长春高新产生多大的影响？公司有无应对的预案？ 长春高新董秘：高新地产为公司全资子公司，目前经营情况良好，无相关风险，谢谢！ 投资者：请问公司835天的存货周转都是些什么类存货，为什么会这么长？会有跌值风险吗？ 长春高新董秘：公司有地产业务板块，影响存货周转率，谢谢！ 长春高新2021中报显示，公司主营收入49.63亿元，同比上升26.71%；归母净利润19.23亿元，同比上升46.85%；扣非净利润19.22亿元，同比上升51.7%；负债率23.63%，投资收益-1801.19万元，财务费用-4453.65万元，毛利率87.89%。 长春高新主营业务：高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设;物业管理;高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外);餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可);培训、新药开发、技术转让,咨询服务;集中供热;产业投资(医药产业)(以上各项仅限分公司、子公司持证经营)。绿化景观…