恢复跨省休假、旅游、探亲！浙江多地发布最新通知新冠肺炎

原标题：恢复跨省休假、旅游、探亲！浙江多地发布最新通知 9月2日，绍兴、衢州、台州、丽水 四地陆续宣布即日起调整疫情防控措施。 四地均提到有序规范开放公共场所、各项社会活动逐渐正常化，各地、各单位在做好行程报备前提下，可恢复人员休假、旅游、探亲等跨省出行活动 。 除医院等重点场所外，机场、火车站、长途客运站等跨区域交通场站, 政府机关、学校、养老和儿童福利机构等场所可停止查验“ 行程卡” ，但仍应认真落实测温、亮码、戴口罩等常态化防控措施。 对退热等药品仍需实行登记销售 ，同时继续加强境外和国内中高风险地区往返人员管理。 此外，9月2日下午，记者从杭州市民政局了解到，根据省疫情防控办通知要求，即日起杭州市“一老一小”服务机构解除封闭管理。 “一老一小”服务机构指养老服务机构，儿童福利机构、未成年人救助保护机构。 杭州、绍兴、衢州 、台州 、丽水最新疫情防控措施详情如下↓↓↓ 杭州 近日，浙江省疫情防控办下发文件通知，要求全省各地各单位科学精准做好疫情防控常态化工作，对养老服务机构人员出入管理等工作做出规定： 在院老人、儿童和工作人员可以外出，返院后报告外出路线；亲友、志愿者等经实名登记…