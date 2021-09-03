广州2021年9月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第130届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于2021年10月15日开幕。由中国对外贸易中心、福建省商务厅、广东省商务厅和中国工商银行福建省分行联合主办，福建省贸易促进中心承办的第130届广交会首场境内招商推介会9月2日在福建省福州市举行，当地工商界70人线下与会，线上参会人数3.26万人次。



第130届广交会福建省招商推介会火热开启

广交会副秘书长叶继奖介绍了第130届广交会总体安排及筹备进展情况。广交会由商务部和广东省人民政府联合主办，中国对外贸易中心承办，自1957年创办以来，广交会服务国家战略，助推企业发展，是中国对外贸易最重要的平台，为国家经济建设和改革开放作出了重要贡献。第130届广交会将线上线下融合举办，展会将设置16大类商品51个展区，展品大类包括：电子及家电、五金工具、机械、日用消费品、礼品、家居装饰品、纺织服装类等，将有超过2.5万家境内外优质供应商参展。广交会参展企业在开拓国际市场过程中，培育了在市场意识、产品研发、工艺创新、品质生产和供应链管理上的独特优势，超过八成的企业愿意拓展国内市场，所展示的产品既有外销产品，也有适合国内消费市场的新品。

叶继奖表示，第130届广交会适逢我国全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年和“十四五”规划开局之年，对巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、服务构建新发展格局和外贸创新发展有着重要意义。本届广交会第一次以促进国内国际双循环为主题，第一次实行线上线下融合办展，第一次举办国家级珠江国际贸易论坛，第一次在线下设立“乡村振兴特色产品”展区。广交会将整合服务国际大循环65年来积累的各行业资源，帮助广大参展企业在巩固国际市场的同时融入畅通国内大循环；同时将统筹建立内外结合的招商体系，重点邀请境内采购商和采购代表线下参会，为不同类型的采购商提供分层次的优惠和便利，力求更有效地推动供采对接。

本届广交会境内招商工作有以下几大创新举措：一是将全面扩大开放境内采购商邀请，扩大内循环“朋友圈”，重点邀请大型连锁商超、百货集团、跨境电商、供应链管理企业等与会洽谈，与国内行业商协会和采购集团深化合作，并推出国内采购合作伙伴计划；二是将选择重点行业举办多场双循环促进活动，签约国内采购合作伙伴，缔结共建、共享的合作纽带；三是将充分利用广交会的平台传播作用倡导“三同”，推动内外贸产品“同线同质同标”，引导企业主动加快对接国内市场；四是将通过“广告惠新客”、“i-邀请”等活动为包括外资企业、境外工商机构/企业驻华代表、在华外国商会、境外采购商的代理商在内的采购代表参会提供丰厚的与会激励和优惠服务。

福建省商务厅副厅长陈安生向与会嘉宾介绍了福建省情概况和今年以来福建外贸取得的成绩。他指出，福建外贸的发展得益于系列稳外贸政策的持续发力，得益于省委省政府的正确指导，得益于广交会等对外开放平台所提供的新契机。他表示，福建省商务厅高度重视第130届广交会，将一如既往配合好、落实好广交会组委会相关工作，全力做好线上线下组展、防疫、知识产权、安全、宣传等各项工作；将全面落实新发展理念，着眼内外贸一体化，积极动员省内大型商超、百货集团、电商企业等专业采购商到会采购，深挖采购潜力，帮助出口产品转型拓展国内市场，推动消费升级。陈安生副厅长诚挚邀请参加此次推介会的我省采购商齐聚第130届广交会共谋发展、共商大计，共享市场机遇，共同把第130届广交会办出水平、办出成效。

广东省商务厅副厅长陈越华在致辞中说，第130届广交会有三大特点，第一个特点是“高规格”，在此特殊时点，党中央、国务院决定线上线下融合举办本届广交会，充分彰显了中国坚定不移推进对外开放的决心和信心，既是对外充分展示我国统筹疫情防控和经济社会发展战略成果的重大举措，也是落实新发展格局、推动高质量发展的实际行动，广东省为此成立了高规格的属地保障领导小组，分设疫情防控、招商招展、城市服务保障、嘉宾接待、安保维稳等11个专项工作组，由省委省政府主要领导亲自挂帅，制定周密的方案，投入巨大人力物力，为本届广交会保驾护航；第二个特点是突出“双循环”，本届广交会将配套举办“双循环”系列活动，为畅通国内大循环，促进国内国际双循环提供有力支撑，将广泛邀请跨国公司在境内的采购商、代理商、办事处，境内外资企业，跨境电商企业以及广大的国内采购商参会，助力广大海内外企业真正通过广交会展现品牌、发展商机、洽谈合作，做成实实在在的生意，推动企业发展壮大；第三个特点是“安全安全再安全”，广东省将按照国家要求，切实履行好属地责任，周密指定防疫方案，努力把本届广交会办成一次安全有序、精彩纷呈的盛会。

中国工商银行福建省分行副行长王昌盛介绍了工商银行作为广交会双循环活动的独家金融支持机构，积极对接外贸新业态，为第130届广交会特别专项定制“智享工银，汇聚广交”双循环金融服务方案，大力推广“工贸通行”“工拓全球”“工迎科技”三大板块产品，将充分利用境内境外、在岸离岸两个市场、两种资源，为进出口企业架起金融互联互通桥梁。



第130届广交会福建省招商推介会火热开启

推介会现场，中国对外贸易中心代表就广交会服务双循环新举措的主要特点和优势，以及为境内采购商提供的便利化措施和激励措施做了详细介绍；工银现场解读了广交会金融服务方案。

推介会现场气氛热烈，各方对境内招商合作伙伴计划、境内采购商优享服务、采购代表激励与优惠服务等表达了浓厚的兴趣。广东省、广州市有关部门现场就城市服务、防疫措施等问题作了详细解答回应。

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