公司通过HyperConn(TM)提供可靠的互联网连接，让学生能够无间断地学习

香港2021年9月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场，已携手新加坡社会企业、屡获殊荣的全球软件教育科技公司JULES Corporation Pte Ltd（简称“JULES”）探索方法解决学校、家长和学生的烦恼，通过其强大的HyperConn 解决方案（向教育行业展示无限的可能性），让居家的年轻学生能够保持联系。

UNICEF最近与International Telecommunication Union (ITU)共同发布的一份报告显示，全球多达2/3的学年儿童无法使用互联网连接。在新冠肺炎疫情最严重的时候，这一问题更为严峻，因为在线学习不是一个选项，而是许多地区在较长时间里的唯一选择。

优克联首席执行官陈朝晖表示：“互联网连接成为了新常态下的必要条件。对于在线学习，光有电脑和iPad等可靠的设备还远远不够，可靠的互联网连接同样至关重要。在只有一家运营商为网络提供支持的情况下，不稳定的互联网连接和网络拥塞等情况时有发生。优克联的HyperConn 解决方案将利用所有WiFi/5G/4G无线网络，提供无间断的卓越网络连接。我们相信，通过广泛采用灵活、可靠且高效的技术，远程教学质量将得到显著改善，为学生提供无间断的专注学习体验。”

Jules创始人兼首席执行官 Jonathan Chan 表示：“在新冠肺炎疫情期间，我们看到世界各地有数百万的学生在努力应付较差的互联网服务，严重影响了他们的学习成绩。我们相信，优克联旗下为随时随地需要快速互联网服务的差旅常客和商务人士带来了很多便利的HyperConn 解决方案，一定能够轻松为学生、家长和教育者等人士解决这一问题，而且价格适中。”

优克联的HyperConn 确保始终保持无间断的网络连接，无论环境和条件如何。通过利用人工智能（AI）基于用户的当前位置、互联网使用情况以及所有可用宽带网络的性能确定最高效的网络覆盖，HyperConn 确保用户在任何时候都能享用更优质的网络连接。这种动态无缝切换还可保证网络永远不会出现故障，无论用户打开了哪些应用，有多少人同时使用连接，或者用户身处何地。

新冠肺炎疫情不仅挖掘出了在线教育的潜力，也暴露了由于网络拥塞而不堪负荷的Wi-Fi或网络连接不佳而放大的数字学习的缺陷。优克联和Jules旨在通过优克联的HyperConn 解决方案应对这一挑战，帮助师生在疫情期间和以后的日子里保持联系，并帮助学生克服各种限制，如传统的家庭宽带连接、公共场所不稳定的互联网覆盖以及家长和学生在使用中遇到较差的网络连接。

优克联携手教育科技公司JULES为教育行业提供无故障连接解决方案 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com