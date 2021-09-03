空间宽敞、随时入住的高端住宅和品牌住宅库存有限；买家对大型住宅的偏好推动了强劲需求

印度浦那2021年9月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 印度领先的豪华房地产开发商Panchshil Realty今天宣布，该公司今年的浦那高端住宅产品组合销售是有史以来最强劲的年份之一。



Panchshil Towers, Pune

在分享他对强劲销售增长的看法时， Panchshil Realty董事Sagar Chordia先生表示：“过去18个月中，我们在孟买的强劲需求的支持下，在住宅细分市场实现了巨大的销售增长。

疫情引发的生活方式变化已经显著改变并影响了买家的偏好。购房者现在正在寻找更加宽敞的住房，以便每个家庭成员都有足够的个人空间，包括能够居家工作的灵活性。人们越来越关注更大的生活空间所提供的福祉和健康。”

“在Panchshil通常提供面积超过2000平方英尺（185.80平方米）的地区，可随时入住的高端住宅的供应非常有限。此外，我们所有独一无二的高端住宅和品牌住宅都有丰富的社区空间和各种生活方式设施和配套设施，这促进了销售增长的强劲势头，”他补充道。

尽管疫情带来了各种挑战，包括钢铁、水泥、铝和铜等关键建筑材料的成本急剧上涨，但仍实现了这一引人注目的销售增长。为了抵消投入成本的大幅上涨，住宅价格仅上涨了10%至12%。

Panchshil提供一站式解决方案，以满足包括租赁在内的所有需求，买家尤其发现购买Panchshil住宅在总体上是一项非常强有力的价值主张。

Panchshil屡获殊荣的住宅产品组合包括：

点击此处，观看视频：https://www.youtube.com/watch?v=VcXHHnquwPA



Residential Portfolio of Panchshil Realty at Pune



Advantage Panchshil



Advantage Pune



Advantage Kharadi

相关链接 :

https://www.panchshil.com

Panchshil创浦那住宅产品组合销售纪录 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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