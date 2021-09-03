商业化布局全面提速！亚盛医药和康圣环球签署战略合作备忘录，共推血液肿瘤精准诊疗

北京2021年9月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 值2021年中国国际服务贸易交易会召开之际，致力于在肿瘤、乙肝及与衰老相关疾病等治疗领域开发创新药物的领先的生物医药企业 — 亚盛医药（6855.HK）今日与康圣环球基因技术有限公司（以下称“康圣环球”）在服贸会上签署战略合作备忘录。合作达成后，双方将加强服务资源与信息资源对接，就临床试验中生物标志物的研究及转化展开深度合作，并共同探索提升血液肿瘤相关生物标记物检测方法的可及性。

亚盛医药董事长、CEO杨大俊博士表示：“如今中国血液肿瘤的精准化、个性化治疗水平仍有待提升。以携T315I突变的慢性髓性白血病（CML）患者为例，目前临床上很多患者是在出现耐药后以‘试药’形式等待标准疗法试错，这显然会耽误患者的最佳治疗时机。如果能通过基因检测，把T315I突变的患者精准地筛查出来，就能让患者更早地用上和用对创新药、实现长期生存。此外，在临床研究中，基因检测可以帮助我们精准锁定目标患者以及适应症，从而提升药物开发的效率和成功率、缩短新药研发周期、加速产品获批上市。

血液肿瘤是亚盛医药产品管线的重要研发方向之一，公司多个在研品种在该疾病治疗方面呈现了潜力；而康圣环球是血液特检细分领域的头部企业。我们非常期待双方后续的深入合作，这将实现中国创新企业在药物研发和商业化上的强强联合及优势互补，在中国血液肿瘤精准化治疗进程中具有划时代的里程碑意义。”

康圣环球执行董事、CEO黄士昂教授表示：“康圣环球自诞生之日起，长期深耕血液学领域并提供特检服务：自2003年始至今，康圣环球持续在CML伴随诊断领域为临床与患者提供特检服务；2010年至2020年间，已累计完成超20万例次检验。凭借团队丰富的经验和强大的研发能力，例如检测BCR-ABL不同融合类型的灵敏度可达10(-5)以上，基于二代测序技术的ABL激酶区突变检出率达到16%，诊疗技术的提升将对患者的临床治疗方案、药物疗效监测和全病程规范化管理提供有力支持。

作为通过国际标准化认证的商业实验室，康圣环球多次与全球知名制药公司及国内官方协会的合作经验；亚盛医药是国内血液肿瘤领域药物研发主力，康圣环球对双方能达成战略合作非常重视和期待。未来，双方将在血液病领域达成全面合作。康圣环球有信心联合亚盛医药为中国血液病患者在诊断、治疗领域携手探索，共推中国病患的精准诊疗进程、共创中国企业在科技驱动下的创新发展之路，在当代社会医疗服务体系下贡献全新价值！”

与康圣环球的战略合作，将成为亚盛医药核心产品奥雷巴替尼（Olverembatinib，HQP1351，曾用名耐克替尼、奥瑞巴替尼）商业化布局中的重要一步，并推动中国CML患者的精准化治疗。

CML是骨髓造血干细胞克隆性增殖形成的恶性肿瘤，全球有38%的新发CML患者在中国[1]。随着酪氨酸激酶抑制剂（TKI）药物进入临床，慢性粒细胞白血病（CML）的治疗模式发生了极大改变。尽管TKI显著改善了CML患者的预后，但仍有部分患者在治疗中出现耐药。其中T315I突变是常见的耐药突变类型之一，在耐药CML中的发生率可达25%左右。伴有T315I突变的CML患者对目前所有一代、二代BCR-ABL抑制剂均耐药，正面临无药可医治的窘境。

奥雷巴替尼是中国首个第三代BCR-ABL靶向耐药CML治疗药物，靶向包括T315I突变在内的多种BCR-ABL突变体。目前，奥雷巴替尼已在中国提交新药上市申请（NDA），且已被CDE纳入优先审评和突破性治疗品种。奥雷巴替尼上市后，将满足中国携T315I突变CML患者巨大的亟待满足的治疗需求。

亚盛医药与康圣环球达成战略合作后，双方将探索提高中国T315I检测的可及性，实现携T315I突变CML患者的精准筛查，帮助其尽快接受精准有效的药物治疗；并推动CML患者的精准化和个性化治疗，为更多患者带来长期生存获益。

参考文献

1. Decision Resources Group 2017 data

关于亚盛医药

亚盛医药是一家立足中国、面向全球的生物医药企业，致力于在肿瘤、乙肝及与衰老相关的疾病等治疗领域开发创新药物。2019年10月28日，亚盛医药在香港联交所主板挂牌上市，股票代码：6855.HK。

亚盛医药拥有自主构建的蛋白-蛋白相互作用靶向药物设计平台，处于细胞凋亡通路新药研发的全球最前沿。公司已建立拥有8个已进入临床开发阶段的1类小分子新药产品管线，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等细胞凋亡路径关键蛋白的抑制剂；新一代针对癌症治疗中出现的激酶突变体的抑制剂等，为全球唯一在细胞凋亡路径关键蛋白领域均有临床开发品种的创新公司。目前公司正在中国、美国、澳大利亚及欧洲开展40多项I/II期临床试验。公司先后承担多项国家科技重大专项，其中“重大新药创制”专项5项，包括1项“企业创新药物孵化基地”及4项“创新药物研发”，另外承担“重大传染病防治”专项1项。用于治疗耐药性慢性髓性白血病的核心品种HQP1351已在中国递交新药上市申请，并获纳入优先审评和突破性治疗品种。该品种还获得了美国FDA审评快速通道及孤儿药认证资格。截至目前，公司共有4个在研新药获得12项FDA孤儿药资格认证。

凭借强大的研发能力，亚盛医药已在全球范围内进行知识产权布局，并与UNITY、MD Anderson、梅奥医学中心和Dana-Farber癌症研究所、默沙东、阿斯利康等领先的生物技术及医药公司、学术机构达成全球合作关系。公司已建立一支具有丰富的原创新药研发与临床开发经验的国际化人才团队，同时，公司正在高标准打造后期的商业化生产及市场营销团队。亚盛医药将不断提高研发能力，加速推进公司产品管线的临床开发进度，真正践行“解决中国乃至全球患者尚未满足的临床需求”的使命，以造福更多患者。

关于康圣环球

康圣环球基因技术有限公司（以下简称“康圣环球”）是中国大型高端医学专科特检服务检验集团，致力于引领中国专科特检技术和服务的进步，促进中国专科诊疗和个性化医学的发展和提高。本着病人利益至上、医生需求第一的宗旨，康圣环球遵循国际规范、标准和行业指南，引进和研发世界上先进的技术和专科特检方法，面向中国大型三级医院、专科医院和综合性医院提供全面、先进和准确的专科特检服务。2021年7月16日，康圣环球在香港联交所主板挂牌上市，股票代码：9960.HK。

康圣环球在北京、上海、武汉、新疆、成都、天津已建38000平方米具有国际先进水平的临床检验、科研合作和应用研发实验室，拥有高分辨流式（FCM）检测平台、PCR（Real-time PCR）平台、基因芯片平台（Affymetrix）、液态芯片平台（Luminex）、DNA质谱平台（Sequenom）、数字基因平台（NanoString）、测序平台、细胞遗传平台（染色体核型分析、FISH等）、质谱平台、临床病理平台、临床免疫平台、临床化学平台等十几个专业实验室，向全国31个省直辖市，600多个城市的3000多家医院，尤其是1500余家大型三级医院提供3000多项血液、肿瘤、遗传、心脑血管、感染性疾病、自身免疫性疾病等领域和内、外、妇、儿等专科的高精尖诊断检测，并通过与全球顶尖医疗科技机构和大型制药公司合作，向全国广大临床医师提供医学科研、药物试验和转化医学研究服务。

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商业化布局全面提速！亚盛医药和康圣环球签署战略合作备忘录，共推血液肿瘤精准诊疗 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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