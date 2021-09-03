王府井集团数字化展示“旅游+服务+购物”的特色 _ 东方财富网

9月2日至7日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会在北京举行。 王府井 集团此次服贸会展览涵盖了集团旗下百货、购物中心、奥特莱斯、超市、免税和数字化线上购物、自营等丰富业态，生动诠释“旅游+服务+购物”的特色理念。 此次展台设计， 王府井 集团特别融合了北京文化最具代表性的京剧脸谱的颜色，以北京颜色、北京面貌，展现出独特的北京在地文化，呈现绚丽京华的国门之美。 据了解，目前， 王府井 集团已经在全国35个城市开设75家零售门店。2020年6月，王府井集团被授予免税品经营资质，获得了全领域免税经营牌照，可在全国范围内开展免税业务，成为中国第八个拥有免税牌照的企业。 北京商报记者还了解到，王府井免税将秉承“免税，不免温度”的服务理念；通过数智化技术的应用和全业态CRM的建立，打通 线上线下 ，全面开启货找人模式，坚持“免税，不免科技”的经营方式；并打造独有的潮奢品买手模式，提供“免税，不免潮流”的购物选择。 目前，王府井集团正紧跟国家发展导向，紧密结合北京服务业扩大开放试点，北京两区建设等新政策，全力推进免税业务加速落地。王府井集团与首都国际机场和大…